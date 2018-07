Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rumeno-zeleno-oranžna skulptura, ki se v obliki drevesa razteza vse do stropa postaje - v višino 20 metrov. Foto: EPA Dodaj v

Meditacija pod velikanskim pisanim drevesom na züriškem kolodvoru

Instalacija brazilskega umetnika Ernesta Neta

2. julij 2018 ob 08:49

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Glavno železniško postajo v Zürichu zaseda instalacija brazilskega umetnika Ernesta Neta z naslovom GaiaMotherTree. Ta rumeno-zeleno-oranžna skulptura v obliki drevesa se razteza vse do stropa postaje – v višino 20 metrov.

Obiskovalci lahko vanjo tudi vstopijo in meditirajo v zavetju bombažnih trakov, ročno zavezanih v vozle.

Brazilski umetnik Neto

Skulptura bo železniško postajo zasedala do 29. julija, umetnik Ernesto Neto iz Ria de Janeira Neto pa jo je tja postavil v sodelovanju s Fundacijo Beyeler. Služila bo za srečevanja ter kot prostor interakcije in meditacije.

V instalaciji bodo potekali različni dogodki za odrasle in otroke, glasbeni nastopi, delavnice, vodeni ogledi in pogovori.

Organski materiali in biomorfne oblike

Neto je eden najpomembnejših sodobnih umetnikov Latinske Amerike. Teme njegovega zanimanja so spiritualizem, humanizem in ekologija.

Pri svojem delu uporablja in prevzema nenavadne materiale in tehnike. Njegove skulpture in instalacije pogosto zaznamujejo organski materiali in biomorfne oblike – umetniško preoblikovani naravi in živim organizmom podobni elementi.

N. Š.