Mednarodna nagrada lumen Tadeju Droljcu za delo Capillaries Capillaries

Nagrado lumen podeljujejo na področju digitalne umetnosti

27. september 2017 ob 20:49,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 21:30

London - MMC RTV SLO

Te dni so v Londonu podelili mednarodne nagrade lumen, namenjene vrhunskim dosežkom na področju digitalne umetnosti, med nagrajenci je tudi slovenski audiovizualni umetnik Tadej Droljc.

Nagrado lumen za študentske dosežke (Lumen Prize Student Award) je Tadeju Droljcu prinesla avdiovizualna kompozicija Capillaries Capillaries. Nagrado, s katero ovenčajo vrhunske dosežke na področju digitalne umetnosti, je leta 2012 ustanovila Carla Rapoport, nekdanja novinarka za gospodarsko področje.

Širjenje glasu o digitalni umetnosti po svetu

Namen nagrade je vzbuditi pozornost svetovne javnosti za digitalno umetnost, zato se nagrajenci vsako leto podajo tudi na svetovno turnejo. Ta je do danes z 29 razstavami obredla mesta, kot so New York, Šanghaj, London, Berlin, Amsterdam, Riga in Atene.

Natanko v katera mesta se bo podala turneja letošnjih nagrajencev, bo znano šele prihodnje leto. Kljub temu so že znani prvi dogodki, na katerih bodo gostovali nagrajenci, to bodo največji festival digitalne umetnosti v Veliki Britaniji Brighton Digital Festival, London Winter Lights Festival in Cyberfest v Sankt Peterburgu.

Nagrade podelijo v več kategorijah, ki se od leta do leta tudi delno spreminjajo, med drugim poleg glavne oziroma zlate podelijo na primer še nagrado za gibljive in negibljive podobe, skulpturo oziroma tridimenzionalno stvaritev, nagrado občinstva, nagrado ustanoviteljice in nagrado za študentske dosežke.

Digitalna umetnost, ustvarjena v akademski sferi

Capillaries Capillaries je pravzaprav osrednji del Droljčeve doktorske raziskave, ki sta jo podprla slovensko ministrstvo za kulturo in britanski Center za raziskave v novih glasbah (CeReNeM) univerze v Huddersfieldu, kjer je vpisan na doktorski študij. S to svojo avdiovizualno kompozicijo se je predstavil tudi že na festivalih Ars Electronica v Linzu in Electric Spring v Huddersfieldu ter na letošnjem Kamfestu.

Tadej Droljc je v preteklih letih med drugim sodeloval z organizacijami, kot so Mini Teater, Radio Študent, Rampa Lab, Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Umetnosti (IRZU), MC Kotlovnica, in tudi z drugimi ustvarjalci, med katerimi najdemo Martina Briclja Barago, Sašo Spačal in Geo Erjavec. Droljca so letos ovenčali s še eno mednarodno nagrado, in sicer na festivalu MADATAC v Madridu, kjer so ga nagradili kot najobetavnejšega videoumetnika.

Capillaries Capillaries - Excerpts from Tadej Droljc on Vimeo.

P. G.