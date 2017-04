Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dan, ko se je rodil utemeljitelj sodobnega baleta Jean-Georges Noverre (1727-1810), je plesu posvečen od leta 1982. Foto: Reuters Pionirka postmodernega plesa Trisha Brown je v svoji dolgi karieri zasnovala več kot 100 koreografij, s katerimi je odločilno vplivala na delo več generacij plesnih ustvarjalcev. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mednarodni dan plesa: vsak plesalec je unikatna umetnina

29. april kot poziv k veselju, ustvarjalnosti in svobodi

29. april 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodni plesni komite, ki deluje v okviru Mednarodnega gledališkega inštituta pri Unescu, je današnji dan razglasil za mednarodni dan plesa.

Avtorica mednarodne poslanice je marca preminula koreografinja in plesalka Trisha Brown. Zapisala je, da je ples vir veselja, lepote in boljšega poznavanja človeka.

Ameriška koreografinja in plesalka Trisha Brown, ki velja za pionirko postmodernega plesa, je v svoji poslednji poslanici zapisala, da je plesalka postala zaradi želje po letenju. "Premagovanje teže je bilo vselej nekaj, kar me je prevzelo," je pojasnila in dodala: "V mojih plesih ni skrivnostnega pomena. So duhovna vaja v telesni obliki."



Ples po njenih besedah posreduje in razširja svetovni jezik sporazumevanja, ustvarjalnost v plesu pa razume kot nenehno razmišljanje, nastajanje in izvajanje. "Naša telesa služijo izražanju in niso sredstvo nastopaštva. To spoznanje osvobaja našo ustvarjalnost, ki je dar in bistvo umetnosti," je poudarila umetnica, ki se je v svoji karieri podpisala pod več kot 100 koreografij.

Ples nima starostne omejitve

"Umetnikovo življenje se ne konča s starostjo, kot so prepričani nekateri kritiki. Ples ustvarjajo ljudje in zamisli. Vi kot gledalci lahko prenesete ta ustvarjalni vzgib domov in ga vključite v svoje vsakdanje življenje," je pozvala Trisha Brown v poslanici, ki jo je poslovenil Henrik Neubauer.

"Kadar gledamo ples, hkrati občudujemo tudi plesalca, njegovo telo, njegovo unikatno kozmično kreacijo, njegov edinstven gib in skozi gib, njegov duh. Spremljamo zaporedje umetniških gibov, ki nikoli več ne bodo izrisani v prostoru in času v popolnoma enaki različici. Bodo podobni, a nikoli isti. Zato plesati pomeni biti svoboden, svoboden v oblikovanju skulptur lastnega telesa, izraza in lastne osebnostim," pa je v slovenski poslanici med drugim zapisal predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode.

Po njegovih besedah je vsak posamezni plesalec neprecenljiva unikatna umetnina, edinstven in drugačen od soplesalca, ki le na prvi pogled pleše popolnoma enake gibe. Kot meni, sta v drugačnosti lepota in smisel umetnosti plesa. Drugačnost po njegovem prepričanju dela umetnost in umetnike, "zato se plesalci ne smejo bati biti drugačni, edinstveni, svoji".

Slovenska ambasadorja v Šanghaju

Glavna prireditev ob mednarodnem dnevu plesa te dni poteka v Šanghaju. Na njej sta se v petek s predstavo Plesnega teatra Ljubljana z naslovom 16 predstavila tudi slovenska plesalca Rosana Hribar in Gregor Luštek. Dogodek ob mednarodnem dnevu plesa, ki je sestavljen iz konference, pogovorov, okroglih miz, predstav in delavnic, se je začel v četrtek, sklenil pa se bo drevi s programom, posvečenim Trishi Brown.

Prva mednarodna poslanica: izpod peresa Slovenca

Dan, ko se je rodil utemeljitelj sodobnega baleta Jean-Georges Noverre (1727-1810), je plesu posvečen od leta 1982. Prvo poslanico je spisal slovenski plesalec, koreograf in režiser Neubauer. Dan plesa danes praznujejo v več kot 120 državah, tudi v Sloveniji.

