Medvedek Pu zaradi podobnosti s kitajskim predsednikom v nemilosti tamkajšnjega spleta

Kitajske cenzura medvedka Puja postavila na hladno

23. julij 2017 ob 13:29

Peking - MMC RTV SLO

Da svet ni pravičen, je na svojem kožuhu občutil tudi medvedek Pu, saj je na Kitajskem v zadnjem času padel v precejšnjo nemilost, ki se kaže v cenzuri na spletu, zgodba pa ima najverjetneje popolnoma praktično politično ozadje.

Ob iskalnem vnosu "Winnie the Pooh", kakor se medvedek Pu imenuje v angleškem izvirniku, kitajski spletni iskalniki ne najdejo ničesar, poroča Deutsche Welle. Nekateri ta pojav pripisujejo dokaj nenavadni situaciji, in sicer večkrat izkazani medvedkovi precejšnji podobnosti s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Morda to kdo vidi kot simpatično primerjavo, ki pa očitno v očeh kitajskih cenzorjev sodi v koš nesprejemljivega.

Tudi Tiger in osliček Sivček med svetovnimi vodji

Pravzaprav to vlečenje vzporednic med videzom medvedka Puja in kitajskega predsednika sega v leto 2013, ko je bil slednji na obisku pri Baracku Obami, takratnem predsedniku ZDA. Ob tej priložnosti je bila podobnost na nekaterih družabnih omrežjih deležna večje pozornosti od same vsebine njunega srečanja. Obami je pri tem pripadla vloga Pujevega prijatelja Tigra, ki "bi rad, da se njegovo ime piše z dvema črkama g (ggrrrr!)".

Že naslednje leto je prineslo novo priložnost za primerjavo. Ši Džinping se je ob robu vrha APEC-a v Pekingu srečal z japonskim premierjem Šinzom Abejem, ki pa mu je "v Pujevem svetu" pripadla vloga oslička Sivčka.

In ni minilo niti leto dni, ko opazovalci znova niso mogli mimo podobnosti medvedka in predsednika. Med vojaško parado ob proslavljanju 70. obletnice konca druge svetovne vojne se je kitajski predsednik na paradi stoje peljal v limuzini, prizor pa je spominjal na plastičnega Puja v avtomobilčku.

Zagate malega medvedka z veliko državo

Izkazalo se je, da je spletna cenzura za pekinškimi rdečimi zidovi zares resna zadeva, tudi ko gre za popolnoma hudomušne podvige.

Nedavno je Tencent - eden izmed kitajskih informacijsko tehnoloških velikanov in ponudnik WeChata, programa za klepet, ki ima po svetu okoli 938 milijonov uporabnikov – v eni izmed akcij med svojimi čustvenimi simboli oz. čustvenčki (emojiji) ponudil več različic Tigra in Puja. Vendar kot poročajo pri Deutsche Welle, je bil poskus njihovega uredništva, da bi preneslo dotične emojije, neuspešen, kar je najverjetneje posledica dejstva, da jih je Tencet umaknil iz svoje ponudbe.

Zdaj si, zdaj nisi na črni listi

Tudi na kitajski mikroblogerski platformi Weibo je bil Pu za nekaj časa postavljen na hladno, saj se je ob tamkajšnjem iskanju njegovega imena izpisalo, da gre za kršenje smernic te platforme in da ni mogoče izvesti tega dejanja. Vendar očitno od četrtka dalje Pu ni več na Webiojevi črni listi.

V mesto prihaja 19. partijski kongres

Pri Deutsche Welle sklepajo, da bi se lahko toliko prahu okoli Puja dvigalo zaradi prihajajočega 19. kongresa Komunistične partije Kitajske, ki je napovedan za jesen. Na prihajajočem kongresu bodo namreč stolčke politbiroja v večini zasedla nova imena, saj se bo velik delež dozdajšnje nomenklature umaknil iz starostnih razlogov. Prejšnji partijski kongres je bil leta 2012.

Ši Džinping bo sicer še naprej ostal generalni sekretar komunistične partije, ob čemer pa vendarle teži k večinski podpori svojih ljudi in neokrnjeni podobi vladarja z veliko avtoritete. Nekoliko štorast in prikupno zaobljen medvedek - kljub rdeči srajčki - očitno ne sodi v njegovo zgodbo.

