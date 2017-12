Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sanela Jahić se pri meritvah stiska rok osredotoča na dva parametra, na trajanje stiska rok in na moč stiska: je pomembnejša dolžina časa rokovanja ali njegova moč? Nekdo, ki ima kratek in močen stisk resda v določenem času izvede tri rokovanja in je zato časovno učinkovitejši, drugi pa z daljšim rokovanjem poleg pozdrava naveže tudi bolj osebeni stik. Foto: Galerija Ravne Dodaj v

"Mehanizem za ustvarjanje napetosti" in drugi stroji umetnosti

Samostojna razstava Sanele Jahić

8. december 2017 ob 18:27

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO, STA

Tempo Tempo je naslov razstave Sanele Jahić, ki jo lahko obiščete v prostorih Galerije Ravne. Na ogled so štiri dela umetnice, ki raziskuje odnos med človekom in strojem in na novo postavlja razmerje med dokumentarnim in umetniškim videom.

Dela Sanele Jahić so kot stroji, ki neodvisno od gledalca opravljajo neko delo in tako ponazarjajo sodobne proizvodne procese, ki potekajo povsem avtomatizirano. Video je pomemben sestavni del teh skulptur, kovinska konstrukcija ga uokvirja in povezuje z našim vsakdanom, so sporočili iz Koroške galerije likovnih umetnosti, pod okrilje katere spada galerija na Ravnah na Koroškem.

Na razstavi Tempo Tempo bodo na ogled štiri dela: Mehanizem za ustvarjanje napetosti in Tovarna sta iz leta 2013, Tempo Tempo je iz leta 2014, delo Pet rokovanj pa je nastalo lani.

Z videoinstalacijo Tempo Tempo se umetnica ozre v preteklost, na začetke industrializacije in avtomatizacije proizvodnje, vse z namenom, da se poveča delovna učinkovitost in s tem dodana vrednost na zaposlenega. S takim arheološkim pristopom gledalcu nazorno pokaže izhodišča in vzroke za stanje današnje družbe. V skulpturi Mehanizem za ustvarjanje napetosti pa prikazuje trenje med različnimi ekonomskimi doktrinami tako, da zlepi Marxov Kapital in Smrt liberalnega razreda Chrisa Hedgesa.

Razstavo, katere kustos je Jernej Kožar, bo spremljal kratki film Uroša Zavodnika, ki bo dosegljiv tudi na kanalu Youtube Koroške galerije likovnih umetnosti. Razstava bo na Ravnah na ogled do 3. februarja.

Sanela Jahić je leta 2008 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 2010 na Univerzi Bauhaus v Weimarju tudi magistrirala. Živi in dela v Škofji Loki.

A. J.