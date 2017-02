Mel Gibson in Vince Vaughn bosta nastopila v vlogi policijskih nasilnežev

Režijo bo prevzel S. Craig Zahler

4. februar 2017 ob 17:09

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

V drami o policijskem nasilju z naslovom Dragged Across Concrete bosta hollywoodska zvezdnika Mel Gibson in Vince Vaughn prevzela vlogi nasilnih policistov, ki sta zaradi svojih trdih prijemov suspendirana.

Suspenz pa ju bo - glede na to, da sta na tesnem z denarjem, in ker nimata druge možnosti - pahnil v podzemni svet kriminala. Zagrenjena policista si želita vzeti vse, kar se jima zdi, da jima pripada, vendar ju v nepredvidljivem "podzemlju" čaka vse kaj drugega, kot sta si zamislila. Mel Gibson bo v filmu prevzel vlogo starejšega izkušenega policijskega "oldtimerja", Vince Vaughn pa bo njegov mlajši nezanesljivi partner. Film bo režiral S. Craig Zahler.

Za Gibsona in Vaughna bo po pisanju spletnega The Guardiana to prvo sodelovanje, potem ko je Gibson režiral film Greben rešenih, v katerem je zaigral tudi Vaughn. Greben rešenih je nominiran za oskarja za najboljši film, Gibson pa za režijo.

G. K.