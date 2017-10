Menjava na prestolu: Claire Foy se poslavlja od nadaljevanke Krona

A šele v tretji sezoni

27. oktober 2017 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z emmyjem nagrajena kraljevska drama Krona, visokoproračunska Netflixova produkcija, je našla novo kraljico: namesto Claire Foy bo na prestol kot Elizabeta II sedla Olivia Colman.

Razlog za zamenjavo sicer ne tiči v kakih sporih ali neuspešnih pogajanjih: v tretji sezoni, ko se življenjska zgodba sedanje britanske kraljice počasi prevesi v drugo polovico, 33-letne Claire Foy ne bodo pokopali pod prostetiko ali posebnimi učinki; raje jo bodo zamenjali z malce starejšo igralko.

Krona (The Crown) je igrana serija o trenutno vladajoči kraljevi družini z rekordnim proračunom (pri Netflixu naj bi zanjo odšteli sto milijonov dolarjev). Prva sezona se je začela daljnega leta 1947, ko se je mlada, neizkušena Elizabeta, za katero nihče ni mislil, da bo kdaj zasedla prestol (spomnimo: njen oče, Jurij VI, je na oblast prišel samo zato, ker se je njegov brat, Edvard VIII, kroni odpovedal), zaročila s princem Philipom.

43-letna Oliva Colman bo kraljico upodobila v obdobju po letu 1963, ki ga bosta popisali tretja in četrta sezona. Ni še znano, kdo bo nasledil Matta Smitha v vlogi princa Philipa, ki ga serija naslika kot muhastega, sebičnega razvajenca brez občutka za diplomacijo.

Claire Foy, ki je za vlogo mlade Elizabete letos dobila zlati globus, je požela malo morje pohvalnih kritik (in nominacijo za emmyja). Zanimiv podatek je, da je zlati globus letos dobila tudi Olivia Colman (za vlogo v vohunski miniseriji Nočni čuvaj). Krona je dobila zlati globus za najboljšo dramsko serijo, John Lithgow pa je osvojil še zlati globus za svojo upodobitev starega, trmastega Winstona Churchilla.

Avtor serije Peter Morgan je v izjavi za Variety poudaril, da je od nekdaj nameraval v kasnejših sezonah zamenjati igralce: starejši nastopajoči po njegovih besedah "ključno" obogatijo energijo v posameznih prizorih. "Človeka ne moreš prositi, naj "igra", da je v srednjih letih. Igralec maora sam prinesti svojo utrujenost v vlogo. Čustva, ki jih imamo pri 50 letih so drugačna od tistih, ki jih imamo pri 30. In to vpliva na vse, kar počnemo."

Druga sezona Krone bo naročnikom krone dostopna od 8. decembra naprej, produkcijska ekipa pa se trenutno ukvarja že s tretjo sezono. V drugi sezoni se bo sicer igralski ekipi pridružil Matthew Goode (kot mož princese Margaret).

A. J.