Meryl Streep se pridružuje igralski zasedbi Malih laži

Meryl Streep, ena najbolj spoštovanih igralk na svetu, ki je svoj rekord največ oskarjevskih nominacij pravkar dvignila na 21, se seli k HBO-ju. V drugi sezoni se bo pridružila igralski zasedbi večkrat nagrajene serije Male laži (Big Little Lies).

Meryl Streep bo v nadaljevanju Malih laži, ki na spored prihajajo v letu 2019, igrala Mary Louise Wright, mamo nasilnega Perryja Wrighta (Alexander Skarsgard), ki je na koncu sezone - z majhno pomočjo naših protagonistk - "nesrečno" padel in umrl. (Zanimiv podatek je, da se bo Skarsgard vrnil tudi v drugi sezoni, čeprav ni jasno, ali v spominskih prebliskih, kot duh ali kako drugače. Če je prva sezona nastala po predlogi istoimenske literarne uspešnice Liane Moriarty, pa bo druga - podobno kot Deklina zgodba - zakorakala v neznano območje izvirnega scenarija.)

Zaskrbljena (ali nezaupljiva?) tašča

A vrnimo se k Mary Louise Wright, prvi sinopsis jo opiše kot "žensko, ki jo skrbi dobro njenih vnukov po sinovi smrti". V premožni Monterey v Kaliforniji pride na lovu za odgovori. Še nekaj zanimivega: avtor serije David E. Kelley je še oktobra lani v nekem intervjuju priznal, da si je v idealnih okoliščinah v nadaljevanki predstavljal Toma Hanksa in Meryl Streep.

Male laži so v letošnji sezoni televizijskih nagrad domov odnesle osem emmyjev in štiri zlate globuse; temu neverjetnemu uspehu je kmalu sledila odločitev, da bodo podaljšali serijo, ki je bila v resnici posneta kot sklenjena celota v desetih delih. Za zdaj sicer neuradno velja, da bo imela druga sezona sedem epizod, med novimi liki pa bodo tudi starši "hipijevke" Bonnie, ki jo igra Zoe Kravitz (ker vemo, da je igralkin oče Lenny Kravitz, lahko samo upamo ...). Uradno je sicer potrjena samo vrnitev likov, ki ju igrata Nicole Kidman in Reese Witherspoon, z drugimi igralkami pa se še pogajajo o pogodbah. Hollywood Reporter poroča, da se protagonistkam, predvsem Witherspoonovi, obeta konkretno zvišanje honorarja.

Zelo nedoločne napovedi

David E. Kelley je menda že spisal scenarije za vseh sedem novih epizod; predlogo zanje je pomagala pisati prav Liane Moriarty. HBO-jev sinopsis obljublja še, da se bomo v nadaljevanju ubadali s "škodljivostjo laži, dolgotrajnostjo prijateljstev, krhkostjo zakona in seveda srborito gorečnostjo starševstva. Odnosi se bodo krhali, lojalnost bo na preizkušnji ... verjetnost čustvenih in telesnih poškodb bo velika." Druge sezone sicer ne bo režiral Jean-Marc Vallée, ki pri projektu ostaja kot izvršni producent, pač pa ga bo zamenjala Britanka Andrea Arnold (Ameriška ljubica, Akvarij).

Meryl Streep najbrž ni treba posebej predstavljati: trikratna oskarjevka (za Železno damo, Sophijino izbiro in Kramerja proti Kramerju) je v torek rekordno 21. nominacijo dobila za svojo vlogo časopisne založnice v politični drami Zamolčani dokumenti, ki jo je režiral Steven Spielberg (a ostal brez nominacije). Emmyja sicer doma že ima, za HBO-jevo miniserijo Angels in America; to bo njena prva večja televizijska vloga po Angelih. Ne bo pa zadnja: sprejela je tudi vlogo v seriji The Nix J. J. Abramsa, ki je v predprodukciji že od leta 2016.

