Mesec pred premiero studio umaknil novi film Johnnyja Deppa

Usoda kriminalke City of Lies visi v zraku

7. avgust 2018 ob 12:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Točno mesec dni pred napovedano ameriško premiero kriminalke City of Lies, v kateri Johnny Depp igra detektiva na lovu za morilcem raperja Notoriousa BIG-a, je bil film umaknjen z distribucijskega sporeda.

Mesto laži (City of Lies) je režiral Brad Furman, gre pa za zgodbo detektiva losangeleške policije Russlla Poola (Depp), ki skuša razvozlati primer umora Christopherja Wallacea, torej raperja Biggieja Smallsa, ki se ga je prijel vzdevek Notorious BIG; jasno mu je, da je smrt povezana s podobnim umorom Tupaca Shakurja leto dni prej. Forrest Whittaker v filmu igra novinarja Jacka Johnsona, ki je Poolu bolj v pomoč kot v napoto.

Nobenih pojasnil

Ameriški distributer Global Road Entertainment je za medije potrdil le, da film v kinematografe ne bo prišel 7. septembra, kot je bilo doslej napovedano - niso pa ponudili nobenega nadomestnega datuma ali vsaj pojasnila, zakaj je prišlo do odloga. (7. september je bil namreč tudi Biggiejev rojstni dan: letos bi dopolnil 46 let). Izjav prav tako ne daje podjetje Good Films Productions, ki ima največji delež pri produkciji filma.

Kaj se je dogajalo na snemanju?

Da je bila geneza Mesta laži težaven proces, kljub temu ni nobena skrivnost. Po medijih je zakrožila vest, da naj bi Depp napadel enega od članov filmske ekipe, vodjo snemalne lokacije Grega Brooksa; možak je julija vložil tožbo za odškodnino. V tožbi, v kateri navaja tudi režiserja in vse producente, Brooks trdi, da ga je zvezdnik najprej verbalno žalil, nato pa ga še dvakrat udaril. Pravi še, da je bil odpuščen, ker ni hotel obljubiti, da ne bo vložil tožbe.

Do incidenta je prišlo le malo po tem, ko se je Depp pogodil v 25-milijonski tožbi, ki jo je vložil proti svojima nekdanjima menedžerjema, češ da sta mu kradla denar (podjetje je odgovarjalo z navedbami njegovega neodgovornega trošenja lastnega bogastva). Zdi se, da že nekaj časa spremljamo zelo javen padec Johnnyja Deppa: nekdanja žena Amber Heard ga je leta 2016 obtožila telesnega in psihičnega nasilja, kar je zanikal, veliko pa se je pisalo tudi o njegovi domnevni odvisnosti od alkohola in mamil. Nanjo zelo jasno namiguje nedavni profil igralca za revijo Rolling Stone; igralec je novinarja za potrebe članka za nekaj časa sprejel v svoj svet.

Scenarij za Mesto laži je nastal po predlogi neleposlovne knjige Labyrinth, v kateri je Randall Sullivan pretresal (neuspešno) preiskavo glasbenikove smrti. Umor namreč do danes ostaja nepojasnjen.

A. J.