Mestna občina Ljubljana išče izvajalca prenove Cukrarne

Prenova je ocenjena na 23,56 milijona evrov

22. december 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska občina je objavila javni razpis, s katerim išče izvajalca prenove objekta Cukrarna. V tej želi med drugim urediti sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Kot izhaja iz razpisa, ki ga je Mestna občina Ljubljana objavila na spletni stran, lahko gradbinci ponudbe občini oddajo do 25. januarja.



Ob galerijskih prostorih tudi knjigarna in kavarna

Znotraj objekta so si zamislili kakovostno zasnovane prostore, ki bodo omogočali prilagodljivost za izvedbo razstav in drugih spremljevalnih programov. S projektom predvidene površine v kletni etaži, pritličju, dveh galerijskih etažah in na podstrešju znašajo slabih 5.500 kvadratnih metrov, od tega je 2.500 kvadratnih metrov prostorov namenjeno galerijskim prostorom. Kot še izhaja iz razpisa, so v preostalem delu objekta predvideni še upravni prostori, manipulativni prostori, knjigarna, kavarna ter potrebne komunikacijske površine, skladišča in tehnični prostori.

Na občini napovedujejo, da bodo prenovo začeli nemudoma po izboru izvajalca in pridobitvi sklepa ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi evropskih sredstev. Če ministrstvo z občino eno leto po sklenitvi gradbene pogodbe ne bo sklenilo pogodbe o sofinanciranju projekta, bo pogodba z najboljšim ponudnikom za prenovo Cukrarne avtomatsko razvezana. Okoljsko ministrstvo je namreč tisto, ki odloča o dodelitvi evropskih sredstev.

Pričakujejo, da bodo za prenovo, ki je ocenjena na 23,56 milijona evrov, pridobili 10,77 milijona evropskih sredstev in 2,69 milijona evrov iz državnega proračuna.

M. K.