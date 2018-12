Poudarki Sprehod po ljubljanski promenadi že danes ob 17.20 na prvem programu Tako je dogajanje na promenadi v času med vojnama fotografiral znameniti ljubljanski fotograf Karel Holynski. Foto: Slovenski etnografski muzej Tako pa se je po stari ljubljanski promenadi, ki je potekala po Cankarjevi cesti in v Tivoliju, sprehodila televizijska ekipa. Foto: Arhiv oddaje Mestne promenade Mirjana Borčić je dragocena pričevalka o stari ljubljanski promenadi, ne samo z besedo, temveč tudi z ohranjenimi fotografijami in filmskimi posnetki. Foto: Arhiv oddaje Mestne promenade Avtor in voditelj serije Andrej Doblehar predstavlja tudi lectarsko umetno obrt v Radovljici. Foto: Arhiv oddaje Mestne promenade V dokumentarni seriji Mestne promenade ustvarjalci odkrivajo kulturno dediščino in utrip slovenskih mest. Foto: Arhiv oddaje Mestne promenade Dodaj v

Mestne promenade: tv-sprehodi po Ljubljani, Rogatcu, Radovljici in Metliki

Odkrivanje dediščine slovenskih zgodovinskih mest in trgov

8. december 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mestna promenada je bila nekdaj prostor druženja in meščanska navada zbiranja na osrednjih ulicah in trgih, v sodobnem času pa je dobila drugačne oblike in pomen.

V Izobraževalnem programu TV Slovenija so pripravili nove oddaje v dokumentarni seriji Mestne promenade, v katerih se bo avtor in voditelj Andrej Doblehar skupaj s televizijskimi gledalci sprehodil po Ljubljani, Rogatcu, Radovljici in Metliki. Oddaje bodo obogatile decembrsko programsko ponudbo in bodo na sporedu ob sobotah ob 17.20 na prvem programu TV Slovenija.

Televizijska ekipa je letos obiskala različne slovenske pokrajine in mesta, ki jih zaznamuje bogata zgodovina in slikovita kulturna dediščina. Pridružili so se domačinom in z njihovo pomočjo bodo odkrivali in gledalcem predstavili zgodbe posameznega mesta, s tem pa opozarjali na vrednote dediščine in spodbujali k njeni ohranitvi. Tovrstna televizijska popularizacija je še posebej pomembna v letu kulturne dediščine, ki se počasi zaključuje.

Ljubljana – med staro meščansko navado in sodobnim mestnim utripom

Oddaja, ki bo na sporedu danes ob 17.20 na prvem programu TV Slovenija, pomeni uvod v novo sezono in nadaljevanje sprehodov po slovenskih mestih, od katerih vsak odkriva prav svojstveno zgodbo. V Ljubljani bodo s pomočjo pričevanj in starih posnetkov obudili spomin na nekdanjo promenado, ki je v času med vojnama potekala po Cankarjevi cesti in v Tivoliju. Promenada je prostor srečevanja in meščanska navada, ki je močno zaznamovala življenja Ljubljančanov, pa tudi okoličanov. Kakšne so bile njene značilnosti in širši kulturni vpliv, nam bodo predstavili gostje v oddaji: Mirjana Borčić, Bogo Zupančič in Katja Jerman. Režiserka oddaje je Petra Hauc, direktor fotografije Andrej Hefferle.

Rogatec – majhen kraj z velikimi kulturnimi spomeniki

Na Štajersko se bodo televizijski ustvarjalci podali v soboto, 15. decembra, in sicer v Rogatec, ki leži na slovenskem geografskem obrobju in v zgodovini nikoli ni postal mesto, bil pa je pomemben štajerski trg. Lahko rečemo, da je majhen kraj z velikimi kulturnimi spomeniki, pomemben pa je bil zlasti v dobi baroka. Domačini lepo skrbijo za kulturno dediščino, saj so obnovili nadžupnijsko cerkev sv. Jerneja, dvorec Strmol in Muzej na prostem Rogatec, ki so danes tudi zelo priljubljene turistične točke. O svojem odnosu do kulturne dediščine in zgodovine Rogatca nam bodo pripovedovali Andrej Grobelnik, Jože Kitak in Irena Roškar. Režiserka oddaje je Ita Obersnu, direktor fotografije Uroš Hočevar.

Radovljica – sprehod med starimi mestnimi hišami, ki pripovedujejo stoletne zgodbe

Gorenjska pride na vrsto v soboto, 22. decembra, pot pa bo vodila v radovljiško staro mestno jedro, ki je eno najbolje ohranjenih in najlepših pri nas in skriva številne znamenitosti in zgodbe. Televizijski ustvarjalci so šli na koncert Festivala Radovljica, ogledali so si muzejske zbirke v graščini in poznogotsko farno cerkev sv. Petra, sodelovali so pri izdelovanju lecta, v Vurnikovi hiši pa so spoznavali zgodovino najpomembnejše umetniške rodbine v zgodovini Radovljice. O nekdanjem in sodobnem življenju so spregovorili Domen Marinčič, Nada Rems in Andreja Avsenek ter Mirjana Žumer Pregelj. Tudi ta del je režirala Petra Hauc, posnel pa ga je Andrej Hefferle.

Metlika – kulturno in umetnostno srce Bele krajine

V Belo krajino nas pot ne zanese tako pogosto, a se nam prav ta del Slovenije predstavlja s posebej slikovito dediščino. Med belokranjskimi mesti smo izbrali Metliko, ki jo bomo obiskali 29. decembra. Televizijska ekipa je posnela vuzemske plese in igre, žegnanje pri Treh farah in belokranjsko trgatev, obiskala pa je tudi muzeje in predstavila sakralno dediščino Metlike. Mesto nekajkrat na leto posebej zaživi ob različnih prireditvah, domačini pa si močno prizadevajo za celovito revitalizacijo zgodovinskega mestnega jedra, ki je postavljeno na slikovit naravni pomol. Pri nastajanju so sodelovali Stane Križ, Mateja Klemenčič, Andreja Brancelj Bednaršek in Janko Štampar. Režiser oddaje je Aleš Žemlja, direktor fotografije pa Bernard Perme.

Vez med televizijskimi ustvarjalci in gledalci

Dokumentarna serija Mestne promenade je večletni projekt, ki v Izobraževalnem programu TV Slovenija nastaja od konca leta 2017, že prva sezona pa je dosegla prepoznavnost in pozitivne odmeve gledalcev. Pomembno je, da pridejo ustvarjalci nacionalne televizije v različna lokalna okolja in v oddajah predstavijo slovenska zgodovinska mesta in trge, zgodbe preteklosti in našega časa, tradicionalen in sodoben utrip, kulturno dediščino in naš odnos do nje ter posameznike, ki so s kraji na poseben način povezani in si prizadevajo za ohranjanje dediščine. Mestna promenada, po kateri so poimenovali dokumentarno serijo, je bila nekdaj prostor druženja in meščanska navada zbiranja na osrednjih ulicah in trgih, v sodobnem času pa je dobila drugačne oblike in pomen. Seveda se vsi, zlasti manjši kraji, ne morejo pohvaliti z bogatim življenjem na mestni promenadi, vendar so gledalci izrazili željo, da bi predstavili prav ta poseben kulturni fenomen. V oddaji o Ljubljani ga bodo zato televizijski ustvarjalci oživili ne samo z besedo, temveč tudi s številnimi fotografijami fotografa ljubljanske promenade Karla Holynskega (fotografije je za objavo odstopil Slovenski etnografski muzej) ter filmskimi posnetki družine Borčić in Ivana Marinčka. V oddajah bodo zaživele stare zgodbe in vstopili bomo v dragoceni čas naših prednikov.

A. D.