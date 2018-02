Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Z izkrcanjem več kot 200.000 ameriških, britanskih (na posnetku), francoskih, kanadskih in preostalih zavezniških vojakov pa se je začel najdaljši dan v drugi svetovni vojni. Foto: Wikipedia Commons Ena izmed ikoničnih fotografij Roberta Cape, ki je bil kot vojni fotograf udeležen v tem izkrcanju. Foto: Robert Capa International Center of Photography Magnum Photos Sorodne novice Po novem Slovenija sama v pripravo nacionalne nominacije za vpis Plečnikovih del na Unescov seznam Dodaj v

Mesto izkrcanja zaveznikov v Normandiji vse bliže vpisu na Unescov seznam

Dolgoletna francoska prizadevanja

Predlog francoske vlade, da se mesto izkrcanja zaveznikov v Normandiji na t. i. dan D vpiše na Unescov seznam svetovne dediščine, se po mnogih letih prizadevanj vse bolj približuje uresničitvi.

Francija si prizadeva, da bi status svetovne dediščine dobile plaže, na katerih so zavezniške sile začele svojo invazijo v drugi svetovni vojni, je v sredo potrdila Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), ki ima sedež v Parizu.

Več kot desetletje prizadevanj

V primeru vpisa na seznam, bo to velika zmaga za francoske funkcionarje, ki lobirajo za to že od leta 2006. Glede na izjavo za javnost, ki jo je objavilo francosko ministrstvo za kulturo, želijo za območje svetovne dediščine razglasiti 80-kilometrski obalni pas med občinama Ravenoville in Ouistreham.



Začetek konca vojne morije

Izkrcanje zavezniških sil se je začelo v noči na 6. junij leta 1944 in je pomenilo začetek konca druge svetovne vojne. Velika invazija z britanskih otokov se je imenovala Overlord, z izkrcanjem več kot 200.000 ameriških, britanskih, francoskih, kanadskih in preostalih zavezniških vojakov se je začel najdaljši dan v drugi svetovni vojni.

V prvem valu je na obali Normandije svoje življenje žrtvovalo najmanj 4.400 vojakov, več kot 9.000 pa je bilo ranjenih ali pogrešanih. S to operacijo so odprli tretjo oziroma zahodno fronto. Nemčija, ki jo je takrat na vzhodu ogrožala Sovjetska zveza, na zahodu in jugu pa so ji za ovratnik dihale zavezniške sile, je kapitulirala 11 mesecev pozneje.

Nujen korak že opravljen

"Ta predel, predlagan za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine, ohranja sledi ter spominja na boj za svobodo in mir," so še zapisali na ministrstvu za kulturo. Pričakuje se, da bodo predlog obravnavali na seji Sveta za svetovno dediščino, ki bo julija prihodnjega leta, so še dodali na ministrstvu.

Dotične plaže so od leta 2014 na francoskem "pogojnem seznamu" za vpis potencialnih območij svetovne dediščine, kar je nujen korak pred formalno kandidaturo za uvrstitev na seznam, še poroča Deutsche Welle.

