Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Cipru, otoku, kjer naj bi po antični legendi iz morja na kopno stopila boginja Afrodita, opisujejo leto EPK- ja kot "odprto tovarno za človečnost, umetnost in kulturo, vanjo so povabljeni vsi, da svoje izkušnje delijo z drugimi". S temi besedami je projekt opisal umetniški direktor Pafosa 2017 Marios Ioannou Elia. Foto: Pafos 2017 Pafos je prva evropska prestolnica kulture, ki bo povezovala Vzhod in Zahod, napovedujejo. Kot so zapisali na uradni spletni strani Pafos 2017, otok zaradi svoje geografske lege - bližine Srednjega vzhoda in Evrope - deluje kot most za kulturno izmenjavo. Ob tem poudarjajo pomembnost združevanja razpršenih delov mesta in potrebo po premostitvi razlik med grško in turško skupnostjo na Cipru skozi različne projekte. Foto: Pafos 2017 Takole bo videti oder večerne otvoritvene slovesnosti. Fotografija je z vaj. Foto: Pafos 2017 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mesto, kjer je boginja Afrodita vstala iz morja, prevzema kulturno štafeto Evrope

V ciprskem Pafosu odpirajo Evropsko prestolnico kulture

28. januar 2017 ob 15:37

Pafos - MMC RTV SLO

V ciprskem mestu Pafos, ki - v družbi Arhusa na Danskem - letos nosi naziv Evropske prestolnice kulture, se danes začenja dvodnevna otvoritvena slovesnost.

Rdeča nit slavja bo predstavitev zgodovine, kulturne dediščine in sodobne ustvarjalnosti na Cipru. V središče bo postavila mit o Pigmalionu in Galateji ter njuni hčerki Pafos.

Dogajanje bo dopoldne uvedel sprehod po mestu, ki bo zajel osrednje lokacije EPK. Na njih bodo prostovoljci predstavljali program letošnje prestolnice kulture. Poleg tega se je že dopoldne začela serija glasbenih recitalov v projektu Espresso Solo Espressivo - Glasba v kavarnah, ki so prostor dobili v petih izbranih kavarnah v mestu.

Opoldne so na Kennedyjevem trgu izvedli delo priznanega danskega skladatelja Larsa Mollerja, ki ga je ta napisal za odprtje EPK Arhus 2017, danes pa ga bodo izvedli še v Pafosu. Kot piše na spletni strani Pafos2017, sta sicer obe letošnji evropski prestolnici kulture povezani preko več projektov tekom leta.



Pafos, hčerka v umetnost zaljubljenega Pigmaliona

Otvoritvena slovesnos bo zvečer v Mestni hiši. Predstavila bo zgodovino, kulturno dediščino in sodobno ustvarjalnost na Cipru. V središče bo postavila mit o Pigmalionu in Galateji ter njuni hčerki Pafos.

Pigmalion, ki je živel samo za svojo umetnost, je ob tem hrepenel po idealni ženi. Po svoji lastni predstavi si jo je izdelal iz slonove kosti. Zaljubil se je vanjo in ji prinašal darila ter jo oblačil kot da bi bila živa. Nekega dne mu je boginja Afrodita izpolnila željo in kip oživila. V zakonu se jima je rodila hčerka Pafos. Trenutek, ko Afrodita vdahne kipu življenje, bodo v Pafosui zaznamovali z ognjem in svetlobo, ki bosta razsvetlila mesto.

Tudi nedeljski program bo uvedel skupni sprehod skozi mesto, sklenil pa se bo s koncertom Ciprskega simfoničnega orkestra.

V Pafosu, ki se ponaša kot rojstni kraj boginje Afrodite in kot eden najslavnejših antičnih romarskih krajev, bodo zaradi geografske bližine Bližnjega vzhoda in Severne Afrike ob letošnji EPK sicer v ospredje postavili izkušnjo večkulturnosti. Program so zato naslovili Povezave med kontinenti, mostovi med kulturami. Ob tem dodajajo, da bo plaz kulturnih dogodkov na poseben način povezal meščane, priseljence oziroma migrante in obiskovalce.

Kulturna tovarna na prostem

Tisočletno tradicijo kulturnega življenja na prostem bodo v Pafosu poudarili tako, da bo vse mesto postalo velik oder, ambiciozna kulturna "tovarna na prostem", je povedal umetniški direktor pafoškega programa Marios Joannou Elia. "To naj bi bil prostor, v katerem bomo medsebojne razlike pustili ob strani in se posvetili ustvarjanju združene celote, kolektivne identitete, ne le pafoške, ampak evropske," je povedal in dodal, da bodo dogodki povsod, na vsakem vogalu: v parkih, na ulicah, gradovih ter na morski obali.

A. J.