Metka Krašovec je del svojega bogatega opusa zapustila Narodni galeriji

Slikarka Metka Krašovec, ki se je poslovila letošnjega aprila, je del svojega opusa zapustila Narodni galeriji, pri čemer ni postavila nobenih zahtev glede predstavitve donacije, poleg tega ni pričakovala stalne postavitve niti ne vključitve v stalno zbirko.

Edina zahteva lanske velike Prešernove nagrajenke Metke Krašovec je bila, da morajo dovoliti objavo njenih del v pesniških ali proznih zbirkah. Sicer pa je vsa dela tudi sama skrbno popisala, poroča današnji Dnevnik.

18 del večjega formata in veliko risb

V Narodni galeriji so prejeli 18 del večjega formata, od rdeče faze do poznih del, in veliko risb, je za časopis povedala direktorica galerije Barbara Jaki. Glavnina donacije so torej risbe, ki so manjše in ne zahtevajo veliko prostora, pogoji za njihovo ohranjanje pa so na voljo v novih depojih. Risbe so namreč zelo občutljive za svetlobo in vlago.

Nekatera donirana dela so še razstavljena drugje

Del donacije je trenutno še na razstavi v mariborskem Kibla Portalu, ki bo na ogled do 30. junija, eno podarjeno platno pa je razstavljeno na razstavi v Narodni galeriji ob 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Umetničino zaupanje v delo Narodne galerije

Jakijeva je povedala še, da se je umetnica pred tremi leti oglasila v galeriji in ji povedala, da želi svojo zapuščino posmrtno zapustiti Narodni galeriji. To odločitev Metke Krašovec so razumeli kot zaupanje v njihovo delo in glede na to, da gre za izjemno pomembno in priznano umetnico, članico SAZU-ja, so donacijo sprejeli, da bi se tako ohranila v javni lasti.

MMC-jev lanski intervju z Metko Krašovec: Pri sliki je podobno kot z ljubeznijo. Ni stvar razuma. Se zgodi ali pa ne.



V Narodni galeriji bi donacijo radi predstavili po segmentih, saj je celoto spomladi 2012 že pokazala retrospektiva v Moderni galeriji. Najprej bodo razstavili dela na papirju, ki so izjemna, nekatera tudi redko videna, veliko jih sploh še ni bilo razstavljenih, je še povedala Barbara Jaki za časopis Dnevnik.

Eno vodilnih imen slovenskega slikarstva

Metka Krašovec se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Leta 1966 je doštudirala specialko za slikarstvo pri profesorju Gabrijelu Stupici in leta 1970 končala še specialni študij grafike pri profesorju Riku Debenjaku. Leta 1977 je postala docentka na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1986 izredna, leta 1991 pa redna profesorica za slikarstvo in risanje. Članica SAZU-ja je bila od leta 2015.

Ustvarjala je risbe, slike, grafike in scenografije. Od leta 1968 je razstavljala na več kot 150 samostojnih in 340 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Prejela je številne nagrade, poleg lanske Prešernove nagrade za življenjsko delo še malo Prešernovo in Jakopičevo. Umrla je letošnjega aprila v 77. letu starosti.

