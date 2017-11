Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jaz sem Frenk (Vertigo) je po petih letih novi igrani celovečerec Metoda Pevca, z Janezom Škofom v glavni vlogi. V zgodbi se zaradi milijona evrov nepojasnjenega izvora neusmiljeno spreta brata. Foto: Željko Stevanović V naslovni vlogi filma se bo preizkusil Janez Škof. Foto: Facebook Dodaj v

Metod Pevec že snema svoj novi celovečerec, Jaz sem Frenk

Prva klapa je padla v četrtek

27. november 2017 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prejšnji teden je padla prva klapa novega celovečernega filma Jaz sem Frenk scenarista in režiserja Metoda Pevca. Lik Frenka, ki ga "spremljata vonj po alkoholu in gostilniških zgodbah" je nastajal, medtem ko je Pevec snemal svoj pretresljivi dokumentarec Dom.

Opus Metoda Pevca najbrž večina slovenskih gledalcev pozna vsaj po večkrat nagrajenem filmu Pod njenim oknom, kakor tudi po izjemnih dokumentarnih filmih Dom in Aleksandrinke. Snemanje celovečerca Jaz sem Frenk se bo predvidoma zaključilo v začetku januarja 2018, po 33 snemalnih dneh.

Film govori o dveh med sabo zelo različnih bratih. Frenk je "gostilniški apostol z atavističnimi ostanki komunističnih idej in socialističnih vrednot". Brane je fokusiran na osebni uspeh, zelo uspešno je prilagojen liberalno kapitalističnim razmeram. Nekoč sta igrala v skupnem bendu in ljubila isto žensko. Če ne bi bilo njunega očeta in nenavadne dediščine, bi morda ostala brata, tako pa se zapleteta v zelo slovensko zgodbo", napoveduje sinopsis Slovenskega filmskega centra.

"Kompleksna študija slovenske družbe"

Izmišljeni Frenk je nekega dne potrkal na Pevčeva vrata in se nič kaj vljudno predstavil: "Jaz sem Frenk!", je svoj ustvarjalni proces pojasnil režiser. "Ni ovinkaril, imel je jasno idejo, da o njem posnamem film. Iskreno povedano: spremljal ga je vonj po alkoholu in gostilniških zgodbah. Še preden sem se mu uspel upreti z utemeljenimi pomisleki, je začel govoriti o svojem bratu, o svojem očetu, o svoji ljubezni, o glasbi in spet o sebi. Zapeljal me je, verjel sem mu in zapisoval njegove zgodbe. Najbrž ni naključje, da sem v tistem času snemal dokumentarni film Dom. Tam je bilo veliko Frenkov, z majhnimi in veliki začetnicami, pa tudi z drugimi imeni. Zdaj pa: kaj je res? Vsekakor več kot vidimo na cesti in beremo v časopisih," so Pevčeve besede povzeli pri SFC.

Film nastaja v produkciji Vertiga, koprodukciji RTV Slovenija, Backroom Production (Srbija) in Trice Films (Makedonija) ter v sodelovanju s Filmskim studiom Viba film. Producent Danijel Hočevar, ki s Pevcem sodeluje že od prvega celovečernega filma Carmen, je o režiserju povedal, da se v svojem filmskem ustvarjanju večinoma loteva perečih socialnih tem, ki označujejo slovensko realnost vse od osamosvojitve naprej. "Celovečerni film Jaz sem Frenk pa med vsemi njegovimi filmi predstavlja najbolj kompleksno študijo tega, kar se dogaja v naši državi vse od osamosvojitve naprej," je dodal.

V filmu bodo med drugim zaigrali Janez Škof, Valter Dragan, Katarina Čas, Mojca Partljič, Silva Čušin, Mojca Ribič, Radko Polič, Anja Novak, Uroš Smolej, Primož Pirnat, Peter Musevski, Maja Sever, Emil Cerar in Davor Janjić.

Direktor fotografije je Marko Brdar, direktor filma je Matija Kozamernik, scenograf je Marco Juratovec, kostumografijo podpisuje Katja Hrobat, masko oblikuje Mojca Gorogranc Petrushevska, za zvok pa skrbi Julij Zornik.

