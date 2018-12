Pripoved je Andrej Perko ustvarjal izhajajoč iz prepričanja, da fotografija vsrkava tisto, kar se je z objektom na njej nekoč dogajalo. Foto: Andrej Perko Naslov razstave Mi hočemo živeti ... je povzet po enem od zapisov iz vojnega dnevnika, ki ga je kot vojak med prvo svetovno vojno pisal literarni zgodovinar France Koblar. Foto: Andrej Perko Dodaj v

Mi hočemo živeti ... fotografsko popotovanje po prizoriščih prve svetovne vojne

Razstava fotografij Andreja Perka

14. december 2018 ob 15:53

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Mi hočemo živeti ... se bere eden od zapisov v vojnem dnevniku, ki ga je kot vojak med prvo svetovno vojno zapisal literarni zgodovinar France Kobler. Ta je bil navdih fotografu Andreju Perku, ki se je z avtorjevimi besedami v mislih in fotoaparatom v roki odpravil po prizoriščih vzhodne in soške fronte.

Nastale fotografije, v katerih interpretira svoja občutja ob izpovedih mladeniča, danes na ogled postavljajo v Pilonovi galeriji v Ajdovščini.

Podlaga razstavi je torej zvočni zapis odlomkov iz Koblarjevega vojnega dnevnika, ki je nastal v produkciji Loškega muzeja Škofja Loka. Presunljive Koblarjeve zapise sta z ženo Andrejo, Koblarjevo vnukinjo, transkribirala ter izbrane objavila v knjigi.

Ker fotografija absorbira atmosfero ostalin prostora

Perko je na podlagi teh pred nas razgrnil eno samo zgodbo, ki jo brezobzirno narekuje vojna – o razosebitvi posameznika ter o končnem razčlovečenju v smrti. Fotograf je pripoved ustvarjal, izhajajoč iz prepričanja, da "fotografija vsrkava tisto, kar se je z objektom na njej nekoč dogajalo", torej da absorbira atmosfero in energijo iz ostalin prostora in preteklega dogajanja. Morebiti tako, kot so preživeli, ki so se vrnili s polj smrti in iz jarkov groze, težo doživljanja skozi čas prenašali s seboj in jo na ta način za večno vtisnili v eter spomina.

Z izbiro črno-bele analogne tehnike z intenzivnim kontrastiranjem se Perko kaže kot klasični fotograf, zvest likovnemu aspektu piktorializma, a brez njegovih odvečnih poudarkov.

Razstavo spremlja dvojezična publikacija v slovenskem in angleškem jeziku, ki jo je oblikoval Miran Kordež, besedilo pa je prispevala Tanja Cigoj. Med razstavo bo v galeriji na prodaj tudi knjiga Andreja Perka Mi hočemo živeti ....

Fotograf Andrej Perko, ki živi in dela v Vipavskem Križu, se je rodil leta 1946 v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s črno-belo, običajno analogno fotografijo in starimi foto-grafičnimi tehnikami. Pogosto predstavlja na osebnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

Razstavo lahko ujamete do 20. januarja prihodnjega leta.

M. K.