Mi, otroci s postaje Zoo kmalu kot televizijska serija

Scenarij po knjižni predlogi že v nastajanju

1. avgust 2017 ob 14:26

Leta 1978 objavljena knjiga Mi, otroci s postaje Zoo je milijonom bralcev z vsega sveta skozi zgodbo Christiane F. odstrla pogled v življenje mladih berlinskih narkomanov, tri leta pozneje so po knjižni predlogi posneli tudi film. Po vseh teh letih pa se obeta še snemanje televizijske serije, za katero že nastaja scenarij.

Novico o nastajanju scenarija po avtobiografski knjigi, ki je v izvirniku izšla pod naslovom Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, katere glavna protagonistka je torej najstnica Christiane F., so sporočili iz produkcijske hiše Constantin Film s sedežem v Münchnu.

"Mladina je vedno seizmograf družbe."

Do zdaj je znano, da bo na producentski stolček sedel Oliver Berben, scenarij pa naj bi napisalo šest soavtorjev, med katerimi so pri Constantin Filmu kot osrednjo avtorico izpostavili Annette Hess.

"Sodobna pripoved v obliki serije ponuja možnost, da prikaže Christianino življenje in tudi življenje drugih otrok prikaže iz različnih zornih kotov zgodovinsko natančno in brez izpustitev: celovito intenzivno in neusmiljeno," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala glavna scenaristka.

"Serija bo prikazovala način življenja v času skrajnosti, zasvojenosti in grozečega, skrajno levega terorizma." Ob tem je Hessova poudarila še, da "obstajajo očitne vzporednice z današnjim časom. Mladina je vedno seizmograf družbe."

Od intervjujev do svetovne uspešnice

Knjigo sta konec 70. let preteklega stoletja na podlagi obsežnih intervjujev s Christiane V. Felscherinow, rojeno leta 1962, napisala novinarja časopisa Stern Kai Hermann in Horst Rieck. Prodajala v milijonskih nakladah, bila prevedena v mnoge jezike in Christiane F., kot je bila imenovana, je hitro postala najbolj znana narkomanka na svetu. Skozi zgodbo sledimo njenemu polzenju na dno družbe - in poskusom ozdravitve odvisnosti - med letoma 1975 in 1978.

Sicer je knjiga Mi, otroci s postaje Zoo v slovenskem jeziku izšla leta 1980 v prevodu Marine Makos. Leta 2014 je v slovenskem jeziku izšla Christianina avtobiografija Jaz, Christiane F., kljub vsemu življenje (napisana v sodelovanju s Sonjo Vukovic), ki jo je le leto dni po izidu izvirnika Christiane F. – Mein zweites Leben prevedla Maja Novak.

P. G.