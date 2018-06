Michael Moore in "skrivni projekt" o Trumpu in Roseanne

Eden najrazpitejših živečih dokumentaristov

3. junij 2018 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dneve, ko se imeni predsednika Trumpa in komičarke Roseanne Barr dnevno pojavljajo v medijih, je kontroverzni dokumentarist Michael Moore izkoristil za promocijo projekta, ki bo najverjetneje dokumentarec o Donaldu Trumpu.

Oskarjevec je na družbenih omrežjih objavil arhivski posnetek iz devetdesetih, ki spomni, da sta bila s Trumpom nekoč istočasno gosta pogovorne oddaje The Roseanne Show. V odlomku omenijo režiserjev prvenec Roger & Me; film tematizira opustošenje, ki ga je za seboj v Flintu v Michiganu pustilo zaprtje več izpostav avtomobilskega proizvajalca General Motors (njegov direktor je bil takrat Roger Smith). Roseanne Michaela Moora napove kot "filozofsko nasprotje" Trumpa, poslovnež pa pohvali Moorov film in pripomni, da "ne bi rad videl, da bi kdaj posnel film o njem".

Moore je objavo pospremil s pripisom: "Poznam Roseanne. In poznam Trumpa. Oba pa bosta kmalu obžalovala dan, ko sta poznala mene ..." Na svoji spletni strani je Moore z objavo potrdil, da "se zadnjih nekaj mesecev ukvarja s skrivnim projektom".

Nekoč zaveznika, danes na nasprotnih bregovih

Komičarka in režiser sta bila nekoč namreč dobra prijatelja: še leta 2016 sta združila moči za predvolilno kampanjo Stop Hate Dump Trump. Takrat sta se oba podpisala pod iniciativo, ki je pozivala k prekinitvi "normalizacije sovraštva" v Trumpovi kampanji. Od tistih časov se je Roseanne prelevila v gorečo Trumpovo podpornico, Moora pa je napadla na Twitterju.

Režiser je pred dnevi seveda obsodil njene izjave, ki so pripeljale do ukinitve serije Roseanne – a pozneje dodal še obširnejše, empatično pojasnilo. "Genialno in tragično" Roseanne opiše kot "poškodovano dušo", omeni njeno resno možgansko poškodbo v preteklosti, po kateri je dolgo okrevala, njeno odraščanje v Judom nenaklonjenem okolju in poudari, da se mu je zdela nova sezona serije pred ukinitvijo zelo dobra. "Ko bi ji umetnost le lahko kako pomagala v resničnem življenju," pristavi.

Moore zapiše še: "Naj pa povem, kdo ni nor: Donald J. Trump ... on je prava stvar. Njegov rasizem in sovraštvo sta prava, premišljena. Resničen mojster manipulacije, briljanten umetnik performansa, zlobni genij. Prelisičil je narod liberalcev in demokratov ter prišel v Belo hišo, ne da bi za to potreboval večino glasov ljudstva. Kastriral in nato uničil je republikansko stranko. Zelo natančno ve, kaj počne."

V preteklosti je Moore predsednika že večkrat vzel na muho. Leta 2016 je objavil posnetek svojega govora Michael Moore in Trumpland, lani pa je na Broadwayju nastopal z monodramo The Terms of My Surrender.

Napovedal je tudi film Fahrenheit 11/9 (naslov je seveda podoben njegovi ključni uspešnici Fahrenheit 9/11), ki bo dokumentirala posledice Trumpovega predsedniškega mandata – a prihodnost filma je vprašljiva, odkar sta se kariera producenta Harveyja Weinsteina in njegovo podjetje sesula v prah. Podjetje The Weinstein Company je Moora celo pozvalo, naj vrne dva milijona dolarjev, kolikor je že porabil za produkcijo.

Prejšnji teden je Moore tvitnil fotografijo Weinsteinove aretacije in jo opremil s pripisom Fahrenheit 5/25.

I know Roseanne. And I know Trump. And they are about to rue the day they knew me... pic.twitter.com/vW81Gq7s1i — Michael Moore (@MMFlint) May 30, 2018

A. J.