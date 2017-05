Michael Moore izdaja potne liste za "združene države norosti"

Svojo satiro bo peljal še na Broadway

2. maj 2017 ob 10:59

New York - MMC RTV SLO

Provokativni dokumentarist Michael Moore bo na broadwayski oder prinesel politiko: napovedal je monodramo, v kateri bo občinstva popeljal "na vožnjo skozi Združene države norosti".

Oskarjevec Michael Moore, ki je znan predvsem po svojih polemičnih dokumentarcih, v katerih tematizira ameriško obsedenost z orožjem, vojno v Iraku in zdravstveni sistem, bo svoj broadwayski ognjeni krst prestajal julija. Predstavo je naslovil The Terms of My Surrender (Pogoji moje predaje).

Predstava bo na sporedu le omejen čas - točno 12 tednov. 63-letni režiser bo svoj smisel za satiro seveda uperil proti predsedniku Trumpu in njegovi administraciji. (Mimogrede, velja omeniti, da je bil Moore eden redkih, če morda ne celo edini predstavnik liberalnega Hollywooda, ki je v času predvolilne bitke opozarjal, da bo na volitvah najverjetneje zmagal Trump).

"Ponuja se torej vprašanje: Lahko broadwayski šov strmoglavi vladajočega predsednika? čas je, da ugotovimo," optimistično napoveduje prva najava predstave.

Michael Moore je svojega oskarja dobil leta 2003, za analizo orožarskega lobija v dokumentarcu Bovling za Columbine. Še ena nominacija mu je pripadla za Sicko (2008), filmsko obsodbo ameriškega zdravstva, sicer pa je tudi avtor literarnih uspešnic Stupid White Men in Here Comes Trouble. Oktobra lani, točno tri tedne pred predsedniškimi volitvami, je na hitro sestavil in izdal proti-trumpovski dokumentarec Michael Moore in Trumpland.

Predsednika čaka častna loža

Vstopnice za predstavo The Terms of My Surrender, ki bo premiero doživela 28. julija, so šle v prodajo včeraj. Na vsaki ponovitvi predstave bo "predsedniška loža" rezervirana za Trumpa in njegovo družino. "Čisto vsak večer bo prazna, dokler ne pride na predstavo," je Moore komentiral za The Hollywood Reporter. "Upam, da bo prišel, ali pa njegova družina ali podpredsednik - ne bomo ga izžvižgali!" (To je bila verjetno referenca na Penceov obisk muzikala Hamilton, kjer so podpredsednika sprejeli z žvižgi.) "Predstava je po mojem drugačna od vsega, kar ste kdaj videli. Mislim, da bo subverzivna, obenem pa bo podala občutek urgentnosti. Ljudje bodo presenečeni, ampak na dober način."

