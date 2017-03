Michelangelov pozabljeni goli Kristus potuje

Marca ga lahko vidite v Londonu

Le kdo drug kot veliki renesančni mojster Michelangelo bi prišel na idejo iz kamna izklesati kip golega Kristusa - in to kip, ki naj bi stal v cerkvi? Dragocena umetnina gre na eno od svojih redkih potovanj: razstavili jo bodo v Londonu.

V londonski Nacionalni galeriji bodo 15. marca odprli razstavo Michelangelo in Sebastiano, na kateri bo mogoče videti tudi redko predstavljeni Michelangelov kip Vstalega Kristusa. Gre za prvo različico kipa Vstalega Kristusa, ki jo je izdelal renesančni umetnik. Danes jo hranijo v samostanu v mestu Bassano Romano, druga je v eni od rimskih cerkva.

Slavnejši je Cristo della Minerva

Danes je bolj znana Michelangelova različica kipa Vstalega Kristusa, ki stoji v cerkvi Santa Maria sopra Minerva v Rimu. Mojstrovina, ki jo je umetnik dokončal leta 1521, ko je bil star 46 let, je po svoje še bolj zanimiva kot njegov mladostni David. Michelangelo si je namreč drznil izdelati kip golega Kristusa, zaradi česar njegovo spolovilo že stoletja zakriva kovinska draperija, ki so mu jo dodali po Michelangelovi smrti.

Kip v samostanu San Vincenzo v mestu Bassano Romano je bil dolgo pozabljen in skrit pred očmi širše javnosti, zato je ostal tak, kot ga je, vsaj v večjem delu, izklesal Michelangelo. Tak bo predstavljen tudi v Londonu.

Kip so kot Michelangelovo delo prepoznali šele leta 1997. Čeprav je glavo in v večjem delu tudi križ, ki ga drži Kristus, izdelal neznani kipar, ni nobenega dvoma glede Michelangelovega avtorstva.

Ena razpoka in vse je uničeno

Viri iz 16. stoletja namreč navajajo, da je Michelangelo, ko je leta 1514 dobil naročilo za kip Vstalega Kristusa, začel obdelovati ogromen blok marmorja. Ko je kip že skoraj končal, je na marmorju opazil razpoko. Zato je v besu kip opustil in se lotil klesanja novega, prvi pa je končal v že omenjenem samostanu, kjer so ga videli le redki.

Po besedah direktorja Nacionalne galerije Gabrieleja Finaldija je Michelangelo figuro Kristusa klesal od spodaj navzgor, zato je razpoko opazil tako pozno. Na tono težki mojstrovini, ki so jo že pripeljali v London, je vidna kot brazgotina, ki teče čez Kristusov obraz. Ker gre za upodobitev Vstalega Kristusa, mu je kipar nadel herojsko dostojanstvo in moč klasičnih junakov. Njegov torzo utripa z močjo in energijo, njegove roke oblikujejo močne mišice.

V luči tistega časa pa je morda neobičajna odločitev za popolno goloto za kip Vstalega Kristusa, ki naj bi stal v cerkvi. Po pisanju spletnega portala je eden od razlogov preprosto v tem, da gre za Michelangela, umetnika, ki je v tistem času slikal znameniti strop v Sikstinski kapeli, kjer je prav tako najti številne moške akte.

Golota že, a ne pri odraslem Jezusu

Drugi razlog je iskati v obdobju samem. Na mnogo renesančnih slikah je namreč Kristusovo splovilo vidno kot dokaz, da gre za človeka, za utelešenje Božjega sina na Zemlji. Je pa res, da gre večinoma za upodobitve Jezusa kot otroka.

Kot povzema The Guardian, gre vsekakor za Michelangelovo premišljeno odločitev. Njegov Vstali Kristus iz samostana San Vincenzo namreč v levici drži mrtvaški prt, ki pa ga ima spuščenega ob telesu. Na njegovem popolnoma odkritem telesu so jasno vidni ne le spolovilo, ampak tudi rana na strani, ki jo je prebodla sulica. Umetnik je tako s Kristusovo popolno goloto hotel poudariti čudež njegovega vstajenja od mrtvih.

