Michelangelov žrtvovani Izak se prvič razodeva očem javnosti

Na ogled tudi Kleopatra velikega renesančnega mojstra

26. april 2017 ob 10:47

Rim - MMC RTV SLO/STA

Najbrž si restavratorji, ko so se lani lotili restavriranja Michelangelove risbe Žrtvovanje Izaka, niso predstavljali, da bi med svojim delom lahko odkrili še eno različico tega motiva.

Restavratorji so skrito različico risbe Žrtvovanje Izaka (Il sacrificio di Isacco) namreč našli med restavriranjem risbe z enakim svetopisemskim motivom iz leta 1530, in sicer na njeni hrbtni strani.

Vodja fundacije Hiša Buonarroti Pina Ragionieri je pojasnila, da so list z risbo tega velikega renesančnega mojstra Žrtvovanje Izaka konec 19. ali na začetku 20. stoletja zaščitili tako, da so na hrbtno stran nalepili lepenko. Ko so jo restavratorji odstranili, so na hrbtni strani našli več kot stoletje skrito risbo, katere avtor je prav tako Michelangelo Buonarroti.

Ko mora angel poseči z nebes ...

Umetnik naj bi najprej naredil pripravljalno risbo na eni strani lista. Nato pa jo prenesel na drugo stran s svetlo rdečo kredo in jo do konca razvil s podobo angela, ki sega navzdol z nebes, da bi ustavil Abrahama, ki je pripravljen na žrtvovanje sina, je še povedala Pina Ragionieri.

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini je na petkovem odprtju razstave odkritje risbe označil kot "očarljivo zgodbo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

.. in še Kleopatrina zgodba

Podoben primer je znan iz leta 1988, ko so restavratorji našli risbo tudi na hrbtni strani Michelangelove risbe Kleopatre iz leta 1535. Ta velja za eno izmed umetniku samemu najljubših risb. Michelangelo jo je narisal za svojega ljubimca Tommasa dei Cavalierija. A medtem ko je risba Kleopatre izjemna, je risba na hrbtni strani nekoliko groteskna, zato del stroke meni, da jo je narisal Cavalieri.

Michealngelo Buonarroti, ki velja za najpomembnejšega renesančnega kiparja in enega največjih umetnikov vseh časov, se je rodil leta 1475 v Cepreseju. S 13 leti se je začel učiti v Ghirladaievi delavnici v Firencah. Najprej je živel je v Bologni, nato v Rimu, Firencah in ponovno v Rimu. Umrl je leta 1564.

Razstava v Kapitolskem muzeju v Rimu bo na ogled do 7. maja.

P. G.