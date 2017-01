Michelle Williams kot še ena prezgodaj umrla ikona: od Marilyn do Janis

Glavna vloga v biografskem filmu o Janis Joplin

22. januar 2017 ob 13:47

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Dokumentarnemu filmu Janis Joplin: Otožno dekle režiserke Amy J. Berg iz leta 2015, ki je na ogled tudi v ljubljanskem Kinodvoru, bo sledil še biografski film o tej pevki, dejavni v 60. in 70. letih preteklega stoletja.

Režiser Sean Durkin bo namreč spomladi začel snemati film o Janis Joplin, ki jo bo upodobila ameriška igralka Michelle Williams. Naslov filma bo preprosto Janis. Z biografskim filmom so povezovali več igralskih in pevskih imen, med njimi Lili Taylor, Pink, Zooey Deschanel in Nino Arianda.

Michelle Williams je na velikem platnu že upodobila divo Marilyn Monroe v filmu Moj teden z Marilyn, ki ji je leta 2012 prinesel zlati globus. Trikrat je bila nominirana tudi za oskarja: prvič leta 2006 za stransko vlogo v Gori Brokeback, nato leta 2011 za glavno vlogo v drami Otožno valentinovo in leto pozneje prav tako za glavno vlogo v filmu Moj teden z Marilyn. Trenutno je Williamsovo mogoče videti ob Caseyju Afflecku v drami Manchester by the Sea.

Članica zloglasnega Kluba 27

Nastanek filma o Janis Joplin, ki je tako kot še nekaj znanih glasbenikov umrla pri 27 letih, je odobrila pevkina družina. Ustvarjalci so prav tako pridobili pravice za 24 njenih pesmi, med katerimi sta Mercedes Benz in Me and Bobby McGee, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Janis Joplin se je rodila leta 1943 v Teksasu. Z 20 leti je odšla v San Francisco, kjer so jo leta 1967 opazili po posebnem, močnem in hripavem glasu ter energičnem odrskem nastopu. Takrat se je pridružila psihedelični rockovski skupini Big Brother and the Holding Company, s katero je objavila štiri albume in več uspešnic, med njimi Piece of My Heart in Summertime.

Joplinova je ena najbolj prepoznavnih pevk 20. stoletja. Med t. i. poletjem ljubezni leta 1967 se je proslavila na festivalu v Montereyju, dve leti pozneje pa je napolnila Woodstock. Njeno življenje, zaznamovano z mamili in alkoholom, je prezgodaj prekinil prevelik odmerek heroina. Umrla je na vrhuncu slave 4. oktobra 1970 v hotelski sobi v Hollywoodu.

P. G.