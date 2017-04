Mihailu Barišnikovu častno državljanstvo Latvije, njegove rojstne dežele

Državo je zapustil pred več kot 50 leti

28. april 2017 ob 15:23

Riga - MMC RTV SLO/Reuters

Latvija je podelila državljanstvo baletnemu prvaku Mihailu Barišnikovu, ki je državo zapustil pred več kot pol stoletja, ko je bila ta baltska država še del Sovjetske zveze.

69-letni Barišnikov, ki se je v latvijski prestolnici Rigi rodil ruskim staršem, bo tako razpolagal z dvema potnima listoma, saj je namreč tudi državljan ZDA. "Ko sem prejel povabilo od latvijske vlade, da sprejmem častno državljanstvo, mi je srce vztrepetalo," je povedal Barišnikov na slavnostni predaji potnega lista, ki ga je prejel iz rok namestnice predsednika parlamenta Inese Libina-Egnere.

"Pomislil sem, kako lepo se bo vrniti v državo mojega otroštva, vendar ne več kot tujec, temveč kot domačin - da bom lahko obiskal materin grob in se poklonil tistim, ki sem jih imel rad in jih občudoval kot otrok /.../ Zelo sem hvaležen za to."

"Moje otroštvo v Rigi ni bilo vselej enostavno, saj sem bil otrok ruskih staršev," je zapisal baletnik v pismu, v katerem je zaprosil, da mu latvijski parlament odobri državljanstvo. "Mojemu očetu /…/ so odredili delovno mesto v Rigi z namenom okupacije naroda. Kljub tem srhljivim okoliščinam sem vzpostavil močno vez z latvijskim ljudstvom," je še zapisal.

Barišnikov, ki velja za enega največjih baletnikov vseh časov - ob Vladislavu Nižinskem, Rudolfu Nurejevu in Vladimirju Vasilijevu – se je v želji po karieri vrhunskega plesalca leta 1964 preselil v Leningrad. Deset let kasneje je zbežal v Kanado, od tam pa se je preselil v ZDA, kjer se je pridružil Newyorškemu mestnemu baletu (New York City Ballet). Leta 2005 je odprl svoj center, ki ga je poimenoval New York City's Baryshnikov Arts Center, sam pa je zasedel mesto umetniškega direktorja. Nekoč je o življenju umetnikov izjavil: "Ljudje, zapisani umetnosti, se nikoli ne bi smeli poročiti in imeti otrok, saj je to zelo sebična izkušnja." Sicer ima štiri otroke, leta 2006 pa se je poročil z Liso Rinehart, materjo treh izmed njih.

Ne le na odru, tudi pred kamero

Mihail Barišnikov ima za seboj tudi nekaj igralskih izkušenj. Med drugim je leta 1977 nastopil v filmu The Turning Point, v katerem je bilo mogoče videti tudi Anne Bancroft, Shirley MacLaine in Toma Skerritta. Ta volga mu je prinesla nominaciji za zlati globus in oskarja. Mnoga leta kasneje pa je igral v televizijski nanizanki Seks v mestu, v kateri je upodobil kar različico samega sebe.

V zadnjih dveh letih je bil Barišnikov dejaven pri več umetniških projektih v Latviji, pri čemer je sodeloval s priznanim latvijskim gledališčnikom Alvisom Hermanisom. Državljanstvo so mu prinesle zasluge za popularizacijo latvijske kulture v svetu, še poroča Reuters.

P. G.