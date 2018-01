Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Iskanje podob zaustavljenega časa v mestih sodobnosti". Foto: Cankarjev dom Razstava bo v Mali galeriji Cankarjevega doma na ogled do 11. marca. Foto: RTV Slovenija Sorodne novice Foto: razstava Ravnikarjeva linija ali kako sta rasla osrednji državni trg in Cankarjev dom Dodaj v

Mike Crawford s podobami noči raziskuje utrinke mestnih ulic

Razstava Nokturni

31. januar 2018 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) je na ogled razstava Nokturni s fotografijami Mika Crawforda, ki raziskuje skrite kotičke urbanih središč in utrinke noči, ki ogrinjajo mestne ulice in stavbe.

Ko mesta potonejo v temo in ko se prižgejo mestne luči, na prazne ulice stopi fotograf Mike Crawford, ki z odsevi in sencami izrisuje zgodbo v zgodbi ali pa jih namenoma pusti zabrisane, so zapisali v CD-ju. Motive noči za svoje fotografije je našel na skritih ulicah, trgih in arhitekturah različnih mest, da bi sestavil podobo namišljenega kraja, kjer večni mrak tu in tam prekinja umetna svetloba. Kot je v razstavni publikaciji zapisala umetnostna zgodovinarka Petja Grafenauer, avtor "išče podobe zaustavljenega časa v mestih sodobnosti".





Crawfordovi motivi noči imajo raznovrsten izraz - včasih se prepusti čustvom in ustvari skoraj filmsko, burtonovsko igro svetlobe in senc s komaj prepoznavnimi predmeti, spet drugič so podobe zabrisane in mimobežne, v gibanju sodobnega trenutka. Noč je v nekaterih podobah tudi zaustavljena, večna in godojevska, je dodala Grafenauerjeva.

Urbana krajina in portretiranje

Londonski fotograf Crawford, ki so ga podobe noči od nekdaj privlačile, se posveča predvsem urbani krajini in portretiranju. Združuje analogno in digitalno tehniko ter razstavlja po vsej Veliki Britaniji in v številnih mednarodnih razstaviščih.

Pred kratkim je kuriral projekt Obsolete & Discontinued (Zastarelo in prekinjeno), s katerim je leta 2016 gostoval v Španiji in Nemčiji. Več kot dve desetletji vodi Lighthouse Darkroom, enega vodilnih britanskih fotografskih laboratorijev, v okviru katerega s številnimi vodilnimi fotografi pripravlja razstave in publikacije. Občasno predava na univerzah in v drugih ustanovah, izdal pa je tudi štiri strokovne fotografske knjige in več kot 70 člankov pri različnih foto revijah.

Razstava bo v Mali galeriji CD-ja na ogled do 11. marca.

G. K.