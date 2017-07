Milanska elita v Scali zgrožena nad turisti v kratkih hlačah

"To, da je vroče, še ne pomeni, da ne moremo biti elegantni"

21. julij 2017 ob 19:42

Milano - MMC RTV SLO

Verjetno najslovitejša in gotovo ena najprestižnejših opernih hiš na svetu, milanska La Scala, od obiskovalcev pričakuje določeno mero dekoruma. In letos poleti se je občinstvo absolutno preveč sprostilo, ocenjujejo.

V zadnjih tednih, ko tudi v Italiji preživljajo eno od najbolj vročih poletij v zadnjih letih, se ljubitelji opere v Scalo namesto v večernih toaletah zgrinjajo v opravah, ki bi "prej spadale na plažo", poroča britanski The Telegraph. Najhujši "prestopniki" so tuji turisti, a tudi Italijani, ki tradicionalno slovijo po izbranem okusu za oblačenje, se pri 35 stopinjah odločajo za minikrila, odprte natikače in, strah in groza, kratke hlače.

Hamburger med odmorom?

Nesprejemljivo vedenje se ne začne in konča pri krojaških prekrških. Ogorčen domačin je na začetku tega meseca na Facebookovem profilu milanske opere zgroženo poročal, da je med intervalom predstave La Boheme skupinica ameriških turistov malicala hamburgerje in krompirček iz McDonaldsa, "kot da so na vaškem festivalu jedače".

La Scala pravila oblačenja za obiskovalce navaja na svoji spletni strani. Goste "prijazno prosijo, naj upoštevajo dekorum, iz spoštovanja do gledališča in do drugih gostov". "Ljudi v kratkih hlačah ali majicah brez rokavov v dvorano ne bomo spuščali. V takem primeru tudi ne vračamo denarja za vstopnico."

Tujci ubogajo, Italijani se jezijo

Portirji v gledališču preveč sproščenim obiskovalcem radi priskočijo na pomoč z malo manj drakonskim ukrepom: priporočijo jim, naj se na hitro oglasijo v verigi H & M, ki je tik za ovinkom, in si omislijo nove dolge hlače ali malo daljše krilo. "Temu smo priča vsak dan," je eden od uslužbencev priznal za časnik La Reppublica. "Pogosto smo prisiljeni posameznikom prepovedati vstop. Tujci po navadi po našem nasvetu odhitijo v trgovino, Italijani pa se pogosto silno razjezijo."

Paolo Besana, Scalin predstavnik za javnost, je za The Telegraph pojasnil: "Večina ljudi upošteva pravila, a tu je poletje, pa seveda vpliv globalnega segrevanja, in kdo se pojavi tudi v kratkih hlačah in majici. Naše občinstvo je tradicionalno in zanj je pomembno, da vidi, da so tudi drugi primerno oblečeni. To ima opraviti s spoštovanjem do inštitucije in spoštovanjem do soljudi. To, da je vroče, še ne pomeni, da ne moremo biti elegantni." Pošalil se je še, da v H & M pošljejo toliko ljudi, da "bi lahko trgovini začeli zaračunavati provizijo."

Morda pa je čas za razrahljanje pravil?

Serija incidentov je v Italiji sprožila javno debato o tem, ali je prav, da Scala ostaja posvečeni, a zatohli prostor uglajene elite – ali pa bi morda morala izreči dobrodošlico širšemu krogu ljubiteljev umetnosti, ne glede na njihove oprave. "Zakaj je pomembno, če se nekdo pojavi v kavbojkah in natikačih?" je pripomnil nekdo na Scalinem Facebooku. "Šteje samo to, da so prišli iz ljubezni do glasbe."

Scala, epicenter milanske družbene in kulturne elite, je vrata za obiskovalce odprla davnega leta 1778 pod pokroviteljstvom cesarice Marije Terezije. Na njenem odru je premiero doživelo ogromno antologijskih del italijanske opere, od Rossinijevih do Toscaninijevih; najtesneje je seveda povezana z opusom Giuseppeja Verdija.

A. J.