Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! New York bo postal velikanski bralni krožek. Foto: EPA Hollywoodski zvezdnik William H. Macy bo Newyorčane poskušal navdušiti nad s Pulitzerjevo nagrado ovenčanim romanom V Brooklynu raste drevo avtorice Bratty Smith. Foto: EPA Sorodne novice Newyorška razstava predstavlja 300 let zgodovine tetoviranja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milijoni Newyorčanov bodo brali isto knjigo

Župan bi z iniciativo rad povezal prebivalce mesta

6. februar 2017 ob 14:11

New York - MMC RTV SLO/STA

Eno največjih mest na svetu, 8,5 milijonska metropola, New York naj bi z akcijo župana Billa de Blasia Ena knjiga, en New York (One book, On e New York) postala velikanski bralni krožek.

Ideja, ki se skriva za akcijo župana, je siloma preprosta, in sicer da bi največ Newyorčanov doslej istočasno bralo enako knjigo in nato razpravljalo o njej. Na voljo je pet naslovov knjig, med katerimi bodo meščani svojega favorita izbirali prek spleta in na digitalnih stebrih v sistemu podzemne železnice, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

"Iniciativa Ena knjiga, en New York je odlična povezovalna priložnost, ki bo prebivalce vseh petih okrožij mesta združila v branju in komentiranju knjige," je dejal župan Bill de Blasio. New York sicer že ima bogato literarno sceno, a če bo županu uspelo v branje vključiti široke množice ljudi, bodo "newyorški literarni levi" postali še mnogo bolj demokratični, so zapisali pri reviji Vogue.

Pri odločitvi bo Newyorčanom pomagalo pet slavnih osebnosti, in sicer Bebe Neuwirth , William H. Macy, Giancarlo Esposito, Larry Wilmore in Danielle Brooks, ki bodo podpirali in ljudi prepričevali vsak za svojo knjigo. Od 1. marca, ko bo znan zmagovalec, bodo nato meščani skupinsko brali knjigo in razpravljali o njej na javnih dogodkih po vsem mestu.

Na izbiro pet nagrajenih naslovov

V New Yorku so na izbiro s Pulitzerjevo nagrado ovenčani roman V Brooklynu raste drevo Beatty Smith, Americanah avtorice Chimamanda Ngozi Adichie, Prečudovito kratko življenje Oscarja Waa Junota Diaza, Med menoj in svetom Taja-Nehisija Coatesa in satira Razprodaja Paula Peattyja.

Zaključni dogodek, ki bo spominjal na srečanje velikanskega knjižnega kluba, se bo odvil junija, ko bodo bralni navdušenci v newyorški javni knjižnici sodelovali v pogovoru z avtorjem in glavnim urednikom knjige.

Podobna akcija je leta 2002 propadla, ker se organizatorji niso mogli poenotiti glede naslovov knjig. Chicago, Seattle in druga ameriška mesta pa so medtem že uspešno izvedla primerljive bralne akcije.

G. K.