Minister je sprožil postopek za razrešitev direktorja filharmonije

V Slovenski filharmoniji je seja sklicana 5. septembra

23. avgust 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po dolgih mesecih razprtij v Slovenski filharmoniji je minister za kulturo Tone Peršak sprožil postopek za razrešitev Damjana Damjanoviča, direktorja institucije, na čelu katere je od leta 2003.

Tako svet kot strokovni svet zavoda Slovenska filharmonija (SF) sta bila nedavno obveščena o tej potezi ministra Toneta Peršaka. Zdaj se morajo opredeliti do ministrovega predloga in tako je 5. septembra sklicana skupna seja obeh svetov, na kateri bodo predvidoma oblikovali mnenje. Po sklepu o ustanovitvi javnega zavoda imata oba organa zdaj 30 dni časa, da se opredelita do predloga razrešitve.

Predsednica sveta SF-ja Marjetica Mahne je za STA potrdila, da je minister sprožil postopek razrešitve. Ministrovo obvestilo o tem je Mahnetova prejela 16. avgusta, po njenih besedah pa je bil o tem obveščen tudi predsednik strokovnega sveta SF-ja Andrej Petrač. Kot je še povedala, je minister ob tem navedel razloge za razrešitev, ki pa jih v tem trenutku še ne more komentirati.

Intenzivno leto in pol trajajoče dogajanje

Spomnimo, v zadnjem letu in pol je bil Damjan Damjanovič večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za funkcijo direktorja. Lanskega marca so mu izglasovali nezaupnico, decembra je sledila opozorilna stavka orkestra SF-ja, prav tako decembra je strokovni svet ministrstvu za kulturo podal predlog za njegovo razrešitev z direktorskega stolčka.

V času letošnjega novoletnega koncerta je sledila stavka orkestrašev na delovnem mestu, Peršak pa je le nekaj dni zatem na seji komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport napovedal objavo razpisa za novega direktorja in s 1. julijem zamenjavo na funkciji. To se ni zgodilo, je pa vlada spremenila ustanovitveni akt SF-ja, s katerim je dala dodaten glas zaposlenim v svetu zavoda.

Vzpostavitev novega sveta SF-ja

Sledila je vzpostavitev novega sveta zavoda, ki je ministrstvu junija posredoval argumentiran predlog za Damjanovičevo razrešitev. V njem so člani sveta zapisali, da ta pri svojem delu ne spoštuje predpisov in splošnih aktov zavoda, očitali so mu tudi neodgovorno, negospodarno in nenamensko porabo javnih sredstev ter nekompetentno vodenje, kar onemogoča izvajanje poslanstva zavoda.

Nato je sledil še junijski protestni shod zaposlenih v SF-ju, ki so tokrat protestirali pred ministrstvom zaradi prekoračitve obljubljenega roka za zamenjavo direktorja. Na njem so ob podpori predsednikov obeh svetov ter predstavnikov obeh sindikatov v SF-ju ponovno opozorili, zakaj je čas za Damjanovičev odhod, in poudarili, da je zdaj na potezi minister. Sicer pa se bo Damjanoviču, ki vse očitke zavrača, mandat iztekel oktobra prihodnje leto.

P. G.