Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! CoMoCoSEE je najvišja platforma za kulturno sodelovanje v jugovzhodni Evropi, njen glavni namen pa je še dodatno okrepiti regionalno sodelovanje, spodbujati ohranjanje kulturne dediščine in krepiti ustvarjalnost kot gonilo trajnostnega razvoja in regionalnega povezovanja. Foto: MMC RTV SLO Ob ministrskem srečanju se je minister Peršak srečal tudi z ministrom za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Adilom Osmanovićem, ki je izkazal zanimanje za še boljše sodelovanje s Slovenijo na področju kulture. Foto: Reuters Dodaj v

Ministri za kulturo jugovzhodne Evrope staknejo glave

Peršak na srečanju v Sarajevu

5. april 2018 ob 18:59

Sarajevo - MMC RTV SLO

Minister za kulturo Tone Peršak se je udeležil letnega zasedanja Sveta ministrov za kulturo jugovzhodne Evrope - Krepitev kulture za trajnostni razvoj v Sarajevu. Na sestanku je bila izpostavljena zaščita in promocija muzejev in zbirk, minister Peršak je v svojem referatu poudaril pomen evropskega leta kulturne dediščine.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je bilo srečanje (CoMoCoSEE) v sredo namenjeno spodbujanju skupnih pobud in krepitvi sodelovanja med kulturnimi in drugimi sektorskimi politikami v skladu z Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

Na sestanku je bila poudarjena tudi raznolikost in vloga muzejev in zbirk v družbi, poleg tega je srečanje v Sarajevu prispevalo k promociji evropskega leta kulturne dediščine 2018.

Minister, ki opravlja tekoče posle, Peršak je v svojem referatu še posebej poudaril pomen, ki ga bo to leto prineslo v obliki mnogih novih informacij, znanj in inovativnih prizadevanj na področju ohranjanja kulturne dediščine. Poleg tega bo odprlo številne nove prakse v sodelovanjih med različnimi ustvarjalci na področju kulturne dediščine.

V imenu Slovenije je pozdravil novo pobudo oziroma projekt kulturnih poti EU - Western Balkans Cultural Heritage Route, ki predstavlja pomembno priložnost za promocijo bogate in raznolike kulturne dediščine jugovzhodne Evrope.

Poleg Peršaka so se sestanka udeležili ministri in visoki predstavniki držav članic CoMoCoSEE - Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Črne gore, Romunije, Srbije, Makedonije in Turčije. Sodelovali so tudi opazovalci iz Avstrije, Italije, Unesca, EU-ja in Sveta Evrope, ki so še posebej poudarili pomen kulturne dediščine, medkulturnega dialoga in medsebojnega sodelovanja na tem področju.

Minister Peršak se je zasedanja CoMoCoSEE udeležil skupaj z Natašo Jurgec Gurnick z Direktorata za kulturno dediščino.

Zasedanje se je sklenilo s sprejetjem deklaracije, ki poudarja izjemno družbeno vlogo muzejev, ne le zaradi njihove vloge varuhov in promotorjev zakladov, za katere skrbijo, temveč ker s svojo vlogo na najboljši možni način spodbujajo raznolikost naših družb in držav.

Krepljenje individualnih vezi

Ob ministrskem srečanju se je minister Peršak srečal tudi z ministrom za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Adilom Osmanovićem, ki je izkazal zanimanje za še boljše sodelovanje s Slovenijo na področju kulture. Zanimanje za sodelovanje je izkazal tudi namestnik turškega ministra za kulturo Hüseyin Yayman.

CoMoCoSEE je najvišja platforma za kulturno sodelovanje v jugovzhodni Evropi, njen glavni namen pa je še dodatno okrepiti regionalno sodelovanje, spodbujati ohranjanje kulturne dediščine in krepiti ustvarjalnost kot gonilo trajnostnega razvoja in regionalnega povezovanja. Deluje od leta 2004, ko so se ministri za kulturo držav jugovzhodne Evrope prvič srečali v Mostarju ob odprtju novozgrajenega starega mosta čez reko Drino, so še sporočili z ministrstva.

A. J.