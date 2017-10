Ministrstvo razrešuje Damjanoviča s položaja direktorja filharmonije

Razrešitev s funkcije 15. novembra

19. oktober 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Damjan Damjanovič je potrdil, da je ministrstvo za kulturo izdalo sklep, s katerim ga razrešuje s položaja direktorja Slovenske filharmonije (SF), in sicer s 15. novembrom.

Na ministrstvu za kulturo do zaključka postopka o zadevi še ne dajejo izjav, tako tudi niso hoteli pojasniti razlogov, zaradi katerih je minister za kulturo Tone Peršak sprožil postopek razrešitve.

Damjan Damjanovič, ki je na čelu filharmonije od oktobra 2003, tretji zaporedni mandat bi se mu iztekel oktobra prihodnje leto, pa ni želel dodatno komentirati sklepa. Sicer je bil kot direktor javnega zavoda SF zadnjem letu in pol je bil večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo.

Uglašenost sveta in strokovnega sveta SF-ja

Svet in strokovni svet filharmonije, ki sta bila pozvana k podaji mnenja o predčasni razrešitvi, pa sta na skupni seji v začetku septembra presodila, da je razlogov dovolj, da direktor predčasno zapusti tretji mandat na čelu te glasbene ustanove.

Predsednica sveta Marjetica Mahne je po seji pojasnila, da so ugotovili, da je ministrstvo poleg argumentov iz predloga za Damjanovičevo razrešitev, ki ga je novokonstituirani svet posredoval ministru junija letos, našlo še dodatne razloge za to potezo.

Sporno poslovanje in strokovno delovanje

Predsednik strokovnega sveta Andrej Petrač je povedal, da so samo še enkrat sprejeli tisto, kar so že sklenili in ministru poslali novembra lani.

Marjetica Mahne pa je med razlogi za razrešitev omenila ugotovitve v postopku nadzora in revizije nad poslovanjem filharmonije na postopek oddaje in obnove stanovanja direktorju Damjanoviču ter naložbe v stanovanje in druge naložbe, izvedene brez soglasja sveta zavoda. Strokovni svet pa je že lani izrazil nezadovoljstvo glede njegovega strokovnega delovanja.

Skupno sejo svetov, na kateri sta oblikovala mnenje o predčasni razrešitvi, je Damjanovič takrat sicer označil za nezakonito in v neskladju z ustanovitvenim aktom filharmonije.

P. G.