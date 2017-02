Ministrstvo vztraja pri reviziji in zamenjavi Damjanoviča

Konec marca nova stavka?

14. februar 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrstvo vztraja pri izvedbi notranje revizije v Slovenski filharmoniji (SF) ter pri zamenjavi direktorja Damjana Damjanoviča s 1. julijem. Dirigent Boštjan Lajovic je medtem prepričan, da se konec marca obeta nova stavka.

Sklep o izvedbi notranje revizije v SF-ju je po oceni sodišča nezakonit, zato ga je sodišče odpravilo. Sodišče je tako pritrdilo pritožbi direktorja Damjanoviča, ki je na delovnem sodišču vložil tudi tožbo proti Svizu in Glosi ter stavkovnemu odboru, je v soboto poročal časopis Delo.

Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da upravno sodišče sklepa o reviziji ni razglasilo za nezakonitega, pač pa je v njem po zakonu o splošnem upravnem postopku odkrilo pomanjkljivosti ter zaradi njih zadevo vrnilo ministrstvu za kulturo v ponoven postopek. Vsebinsko o njegovi utemeljenosti niso presojali, so še pojasnili na ministrstvu in dodali, da vztrajajo tako pri reviziji kot zamenjavi direktorja s 1. julijem.

Direktor Damjanovič se je odzval z besedami, da je bila vložena tožba, da je sklep o reviziji nezakonit in da se odpravi. "Če bi bil zakonit bi sodišče zavrnilo našo tožbo," je zapisal in dodal, da bo "svoje delo s sodelavci še naprej opravljal v dobrobit zavoda".

Orkester medtem sicer vadi in koncertira, a pod vprašajem je dirigent marčevskega koncerta, ki naj bi ga vodil Uroš Lajovic. Šef dirigent orkestra se je namreč v ponedeljek sestal s člani orkestra, a sestanek po Lajovičevih besedah na njegovo pobudo ni prinesel uspeha. Člani orkestra so namreč njegovo ponudbo, "da gredo naprej in da skupaj skušajo popraviti škodo, ki so jo naredili", odbili.

Lajovic je zato prepričan, da se konec marca obeta nova stavka. "Malo jim je v glavo stopilo vse skupaj. Oni ne vejo, da je to samoupravljanje, kar oni počnejo. Oni pravijo, da to ni samoupravljanje, temveč njihova volja," je dodal. Treba se je začeti pogovarjati, potreben je dialog in normalizacija razmer v SF-ju, je sklenil.

Člani orkestra dogajanja za zdaj še niso komentirali.

