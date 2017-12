Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Igralka se je javno odzvala na izjave svojega kolega Matta Damona, ki je prepričan, da obstaja "cel spekter nesprejemljivega obnašanja" in da si nekateri obtoženi zaslužijo še eno priložnost. Foto: Reuters Dodaj v

Minnie Driver

(1970)

18. december 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri zlorabah ne obstaja hierarhija - to bi pomenilo, da je posilstvo veliko hujše od tega, da ženski pokažeš penis, če tega ni hotela ... Ne moreš govoriti ženskam, naj se ob enem počutijo slabše kot pri drugem. In definitivno tega ne sme predpisovati moški. Kaj pa, če bi rekli: vse je klinčevo narobe in vse je slabo? Dokler vsega tega ne zmečeš v isti koš, ni tvoja naloga, da predalčkaš in presojaš, kaj je hujše in kaj sprejemljivo. Pustite ženskam, da govorijo. Zdaj je čas, da moški samo poslušajo in za spremembo enkrat nimajo mnenja.

Ana Jurc