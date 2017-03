Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Južnoafriška pevka in borka za človekove pravice, znana po vzdevku Mama Afrika. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miriam Makeba

(1932-2008)

29. marec 2017 ob 21:56

MMC RTV SLO

"In zakaj se naša glasba imenuje 'glasba sveta' (world music)? Mislim, da so ljudje pravzaprav le vljudni in da bi ji sicer rekli 'glasba tretjega sveta'."