Revija Variety je Mitja Okorna januarja uvrstila na svoj (zdaj že tradicionalni) seznam "Evropejcev, na katere je treba biti pozoren". Foto: Piotr Litwic Britanka Cara Delevingne je že pri desetih letih pozirala za italijansko izdajo Vogua. Formalne igralske izobrazbe nima, a zdi se, da prestop v njen drugi poklic poteka gladko. Foto: IMDb

Mitja Okorn v Hollywoodu: snemal bo s Caro Delevingne in Jadnom Smithom

Prve informacije o romantični drami Life In A Year

7. marec 2017 ob 13:12

Toronto - MMC RTV SLO

Mitji Okornu, tistemu slovenskemu režiserju, ki že nekaj let s precejšnjim uspehom snema romantične komedije na Poljskem, je uspel veliki met: Hollywood. V ZDA bo snemal film z Jadnom Smithom in Caro Delevingne v glavnih vlogah.

Filmski blog Deadline je poročal, da bosta mladi Jaden Smith in manekenka Cara Delevingne skupaj nastopila v romantični drami Life In A Year, ki nastaja pod okriljem produkcijskega podjetja Overbrook Entertainment (njegov solastnik je Will Smith, njihova prva uspešnica pa je bila komedija Wild Wild West (1999)). Novica je za nas zanimiva predvsem zato, ker vir pripiše še, da bo film režiral "evropski režiser" Mitja Okorn.

Scenarij za projekt sta spisala Jeffrey Addiss in Will Matthews, produkcija pa se že spomladi letos začne v Torontu.

Life In A Year je zgodba o 17-letnem fantu, ki je postavljen pred kruto diagnozo: njegovo dekle umira. Sklene, da ji bo v letu dni, kolikor jima še preostane, ustvaril za celo življenje izkušenj.

Caro Delevingne, ki je vrhunska manekenka - in za spoznanje manj kritiško hvaljena igralka (spomnimo se samo Odreda odpisanih) - bomo poleti lahko videli v znanstveno-fantastičnem spektaklu Luca Bessona, Valerian And The City Of A Thousand Planets. Ob Aleksandru Skarsgardu bo nato nastopila v filmu Tulip Fever and Fever Hart.

Jaden, sin Willa Smitha je nazadnje igral v znanstveno-fantastičnem akcijskem filmu Čas po Zemlji (r. M. Night Shyamalan), v katerem je nastopil ob očetu, ter v sodobni adaptaciji Karate Kida z Jackiejem Chanom. Trenutno lahko Jadna Smitha na Netflixu ujamete v seriji The Get Down (za april je napovedana premiera druge sezone).

Mitja Okorn si je na Poljskem ime ustvaril z romantičnima komedijama Pisma sv. Nikolaju in Planet samskih, ki so ju vrteli tudi pri nas (Planet samskih je bil lani tretji najbolj gledan tuji film v ljubljanskem Koloseju). Da je vest o njegovem naslednjem velikem projektu resnična, je potrdil z objavo na Facebooku.

Mimogrede, revija Variety je Mitjo Okorna januarja uvrstila na svoj (zdaj že tradicionalni) seznam "Evropejcev, na katere je treba biti pozoren" in prav tako omenila projekt Life in A Year.

A. J.