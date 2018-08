Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Evropski mladinski simfonični orkester prihaja v Kobarid ob stoletnici konca prve svetovne vojne, ki jo z najrazličnejšimi dogodki in pozivi k premisleku o nesmiselnosti in krutosti vojne zaznamuejo po svem svetu. Foto: BoBo Dodaj v

Mladi evropski glasbeniki v Kobaridu podpisujejo Zavezo za mir

Koncert Evropskega mladinskega simfoničnega orkestra

1. avgust 2018 ob 12:55

Kobarid - MMC RTV SLO, STA

V Kobarid bo nocoj mlade iz 11 držav zvabila glasba in pa želja po miru, ki ga včasih jemljemo preveč samoumevno. Ob stoletnici konca prve svetovne vojne bodo podpisali Zavezo za mir, ki mlade poziva k ponovnemu razmisleku, kako veliki vrednoti sta mir in spoštovanje.

Sporočilo bodo prenašali tudi z glasbo. Evropski mladinski simfonični orkester bo pod umetniškim vodstvom Igorja Corettija Kureta izvedel koncert Bobni miru - 2018.

Zaveza za mir ima velik simbolni pomen, so prepričani v fundaciji Poti miru v Posočju. Mlade poziva k ponovnemu razmisleku o miru in spoštovanju, nosilce skupne prihodnosti in voditelje pa zavezuje, da se bodo po svojih najboljših močeh trudili za njuno uresničevanje. Podpisali jo bodo člani orkestra iz Hrvaške, Albanije, Madžarske, Kitajske, Poljske, Estonije, Italije, Slovenije, Srbije, Romunije in Ukrajine.

O miru, vojni in mejah

Evropski mladinski simfonični orkester sestavlja 70 mladih glasbenikov, ki so pod vodstvom Kureta in v spremstvu tržaškega pisatelja in novinarja Paola Rumiza na turneji od 18. julija do 3. avgusta. Umetniška ekipa z glasbo orkestra in mislimi Rumiza pripoveduje o miru, vojni ter o mejah in razmerah v Evropi.

Častni pokrovitelji dogodka, ki se bo začel danes ob 19.30, so predsednik republike Borut Pahor, italijanski predsednik Sergio Mattarella in Evropski parlament.

