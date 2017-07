Mladi filmarji v središču pozornosti na filmskem festivalu na Braču

29. julij 2017 ob 11:58

Zagreb - MMC RTV SLO

V Supetru na otoku Braču bo med 10. in 12. avgustom potekal Brač Film Festival, ki se bo posvetil mladim režiserjem. Med njimi bo slovenski režiser Aron Horvath s filmom Jogi in škatla.

"Letošnji program, ki bo najbolj vsebinski doslej, nadaljuje osrednji cilj festivala - predstavljanje mladih in obetavnih filmarjev. V organizacijo festivala so poleg študentov iz regije prvič vključeni tudi študenti iz drugih delov sveta - Velike Britanije, Francije in Libanona, pa vse do Kitajske," so v napovedi festivala poudarili organizatorji.

V glavnem programu, ki bo potekal v letnem kinu, bodo prikazali tri evropske celovečerce. Otvoritveni večer bo zaznamoval film Ministrstvo ljubezni hrvaškega režiserja Pava Marinkovića, naslednji večer bo na sporedu črnogorski celovečerec Igla pod pragom v režiji Ivana Marinovića, kot zadnjega pa bodo prikazali francoski film Dotik vode, ki je bil predstavljen na lanskem filmskem festivalu v Cannesu. Režirala ga je na Islandiji rojena Solveig Anspach.

Slovenija s filmom Jogi in škatla

V programu kratkih filmov, ki so ga zasnovali kot platformo za študente filmskih akademij, bo mogoče videti filme iz Belgije, Danske, Estonije, Izraela, Norveške, Srbije in ZDA ter Slovenije. Slednjo bo zastopal Lendavčan Aron Horvath z 18-minutnim filmom Jogi in škatla, ki ga je letos predstavil tudi v Cannesu. Med avtorji kratkih filmov je tudi njegov hrvaški kolega Igor Šeregi, ki je letos z celovečercem ZG80 pobral nagrado občinstva na filmskem festivalu v Pulju.

Poleg glavnega programa celovečernih in kratkih filmov bo festival ponudil tudi program za otroke, predavanja, okrogle mize, delavnice, razstave ter zabavni in glasbeni program. Med predavatelji bo tudi znani hrvaški režiser Vinko Brešan. Udeležbo na festivalu je potrdilo več kot 60 mladih filmskih navdušencev.

G. K.