"Mladi Han Solo" se bo prvič predstavil v Cannesu

Sila je v Cannesu

7. april 2018 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Milenijski sokol ima določeno smer leta: blockbuster Solo - Zgodba Vojne zvezd bo svetovno premiero doživel na enem najpetičnejših in najuglednejših festivalov na svetu, v Cannesu.

Slavnostna projekcija v dvorani Grand Théâtre Lumière je napovedana za 15. maj, torej deset dni pred ameriško in evropsko premiero 25. maja; film bodo predvajali zunaj tekmovalnega programa.

Solo - Zgodba Vojne zvezd se vrača v mlada leta legendarnega tihotapca in upornika (še preden je to postal). Vlogo lika, s katerim je zaslovel Harrison Ford, je zdaj dobil Alden Ehrenreich, vrača pa se tudi naš stari znanec Lando Calrissian (igral ga bo Donald Glover). V osrednji igralski zasedbi so še Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany in Thandie Newton. Film je režiral Ron Howard, ki je vajeti projekta prevzel junija lani, ko je studio odpustil tandem Phila Lorda in Chrisa Millerja.

Duhovit pristop se ni obnesel

"Neimenovani viri" so takrat navajali, da sta se vizija in slog režiserskega tandema, znanega po komedijah, preprosto preveč razlikovala od idej Lawrencea Kasdana, legendarnega scenarista te in drugih franšiz (med drugim je spisal filma Imperij vrača udarec in Sila se prebuja). Kasdan je namreč v sodelovanju s svojim sinom Jonom napisal tudi scenarij za Sola. Pristopi so se najbolj očitno razhajali prav pri ključnem vprašanju: kako interpretirati lik Hana Sola, je poročal "poznavalec situacije". "Ljudje morajo razumeti, da Han Solo ni komičen lik. Sarkastičen in sebičen je."

Brez milosti

To niti ni bilo prvič, da je studio Disney v povezavi s svojo najdragocenejšo franšizo sprejel drastične odločitve. Predlani poleti so ob stran potisnili režiserja Garetha Edwardsa in dodatna snemanja le pet mesecev pred premiero za spektakel Rogue One zaupali Tonyju Gilroyu. No, film se je nato izkazal za silno kritično in finančno uspešnico.

Nazaj na začetek

O zapletu Sola seveda ne vemo še ničesar, precej varno pa je napovedati, da bomo videli nekaj prelomnih trenutkov Solove predzgodbe: od tega, kako je spoznal Chewbacco, pa do tega, kako je v stavi z Landom prišel do Milenijskega sokola. Na popkulturnih blogih obstajajo tudi špekulacije, da je osrednji antagonist zgodbe Enfys Nest - pravzaprav gre za antagonistko, ki se bo pojavljala tudi v poznejših delih franšize.

V resnici prisotnost Vojne zvezd v Cannesu ni nič nezaslišanega: Napad klonov (2002) in Maščevanje Sitha (2005) sta se celo potegovala za zlato palmo v tekmovalnem sporedu. Je pa po drugi strani res, da so zadnji trije filmi franšize (Sila se prebuja (2015), Rogue One (2016) in lanski Poslednji jedi) svetovne premiere doživeli v Los Angelesu. Ron Howard je bil gost festivala nazadnje leta 2006, ko je tam predvajal Da Vincijevo šifro.

V odštevanju do 12. aprila, ko bo uradno znan tekmovalni spored Cannesa, je bilo ogromno ugibanj o tem, kdo vse gre v boj za zlato palmo. Uradno je bilo doslej potrjeno le, da bo festival odprla psihološka srhljivka Everybody Knows v režiji Asgharja Farhadija ter s Penelope Cruz in Javierjem Bardemom v glavnih vlogah.

A. J.