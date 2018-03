Mladi že tretjič ustvarili filmski festival Kinotrip

Kinodvor z mednarodnim filmskim festivalom za mlade

28. marec 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začenja se 3. mednarodni filmski festival Kinotrip, na katerem bo velika platna osvetlilo osem celovečercev, ki so jih izbrali člani mlade festivalske ekipe - Kinotripovega filmskega kluba, obeta se tudi program kratkih filmov. Vsi filmi tako prikazujejo teme, ki so blizu mlademu občinstvu.

4-dnevni festival mladih letos prinaša za različne filmske značaje različne filmske žanre in zvrsti, so zapisali v Kinodvoru. Po projekcijah bodo potekali pogovori z gosti, vse pogovore z njimi pa bodo vodili mladi Kinotripovci.

Svet pogumne deklice Parvane

Festival bo ob 16. uri odprl nemški dokumentarni film S porazi do zmage režiserke Anne Koch o mladih športnicah, ki trenirajo rokoborbo. Prvi festivalski večer pa bo občinstvo povabil v svet pogumne deklice Parvane, skozi oči katere spoznamo svet, kjer svoboda in varnost nista več samoumevni. Sledil bo pogovor z režiserko Noro Twomey prek Skypa.

Temačne sicilijanske sanje

Drugi festivalski dan bo dal najprej prostor filmu iz leta 1969. Na ogled bo zgodba o severnoangleškem rudarskem mestecu ob koncu šestdesetih let v režiji britanskega režiserja Kena Loacha Kes. Temu bo sledil italijanski film Sicilijanski duhovi, posnet po resnični zgodbi. Režiser in scenarist Fabio Grassadonia in Antonio Piazza sta v središče postavila mafijsko ugrabitev mladega Guiseppeja Di Mattea. Na pogovoru po filmu bosta sodelovala režiser Piazza in igralec Gaetano Fernandez.

Program kratkih filmov Kinotripčič

Za petkov program so mladi izbrali film Thelma norveškega režiserja Joachima Trierja. V novem filmu režiserja filmov Oslo, 31. avgusta in Glasnejša od bomb je tokrat v ospredju prva ljubezen, ki v osamljenem dekletu prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti. Za tem pa bodo platno obarvali kratki filmi, zbrani pod naslovom Kinotripčič.

Zaključni kinotripovski dan pa bo v Kinodvor pripeljal kar tri filme. Film Dve Ireni Fabia Meira pripoveduje zgodbo o poletnem dnevu v idilični brazilski vasici, ko Irena spozna Ireno. Med njima se v hipu ustvari simpatija, skupaj se podata na pot prijateljstva in odraščanja. Nato bo nov film Stevena Spielberga Igralec št. 1 pokazal zgodbo o prihodnosti - leta 2045. Svet tam propada, ljudje veliko raje kot v dejanskem svetu bivajo v navidezni resničnosti digitalnih iger.

Uporniška drža švedske raperke Silvane

Sklepni film letošnjega Kinotripa pa bo dokumentarec Silvana - o mladi glasbenici, švedski raperki in feministki Silvani, ki s svojim rapom in uporniško držo prodira na švedsko glasbeno sceno. Silvana v besedilih pogumno in brez dlake na jeziku pretresa splošno sprejeta načela o položaju žensk, LGBT-teme, rasizem in neenakost.

Natančen program Kinotripa, ki traja med 28. marcem in 31. marcem, si lahko pogledate na tej povezavi.

Natečaj Moj pogled

V soboto zvečer bodo razglasili zmagovalca natečaja Moj pogled. V natečaju so povabili mlade k oddaji kratkih filmov, v katerih so lahko predstavili svoj pogled na film ali kino. Te kratke filme bodo med festivalom zavrteli kot festivalske napovednike pred filmskimi projekcijami.

Poleg filmskega bo kinotripovske dneve obogatil še raznolik spremljevalni program s tematskimi filmskimi pogostitvami in druženji. Tudi ta bo pripravljen v organizaciji mladih, ekipe in njihovih vrstnikov iz različnih mladinskih organizacij. Ogledati si bo mogoče plakate mladih udeležencev predfestivalske delavnice Filmski plakat, odvijala pa se bo tudi kritiška delavnica Ostrimo pogled na Kinotripu! pod vodstvom filmske teoretičarke Maje Krajnc.

N. Š.