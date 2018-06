Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Utrinek predstave: Primož Bezjak in Maria Stoklosa Foto: Matej Povše/SMG Maria Stoklosa je v Londonu študirala sodobni ples, na Šoli za razvoj novega plesa v Amsterdamu pa koreografijo. Foto: Matej Povše/SMG Sorodne novice Brno: Neonacisti prekinili predstavo Naše nasilje in vaše nasilje

Mladinsko gledališče sezono končuje z Narodno spravo: Predstavo za turiste

Predstave v Ljubljani še 7., 8. in 9, potem še v Varšavi 21., 22. in 23. junija

6. junij 2018 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Plesno-gledališka uprizoritev Narodna sprava: Predstava za turiste, s katero Slovensko mladinsko gledališče končuje letošnjo sezono, poskuša doseči nemogoče: voditi gledalce skozi vse, iz česar sestoji gibanje telesa – osebo, njeno biografijo, filozofijo, zgodovino.

"Neznano bo postalo znano, ples bo upovedan, tradicija neokrnjena," so zapisali v gledališču. Predstavo SMG pripravlja v koprodukciji s kolektivom Komuna/Warszawa v okviru njihovega cikla Pred vojno/Vojna/Po vojni. Režiser in tudi avtor besedila ter oblikovalec svetlobe je poljski režiser in vizualni umetnik Wojtek Ziemilski, koreografija je delo Marie Stoklosa, poleg nje nastopata še Damjana Černe in Primož Bezjak. Predstava je zasnovana na intimni zgodbi, ki pa se umešča v kontekst velikih političnih in sistemskih sprememb.

Na spletni strani so v gledališču o predstavi med drugim zapisali: "Ker je njen ples kot bombon. Tako je kakor takrat, ko greste k babici, ona pa ima bombone. In vzamete bombon in je sladek. In nočete govoriti o tem. Nočete poznati sestavin bombona ali vedeti, če povzroča raka. Ona reče: Bombone imam, bi kakšnega? Vi pa rečete: Ja! In ga pojeste. In je sladek. Vse telo se vam trese zaradi sladkorja. Živite drobcene sanje. Drobcen kos čudovitosti v realnem času. In to je vaša najbolj polna izkušnja."

Ponovitve predstave, ki je v angleščini s slovenskimi nadnapisi, bodo še v četrtek, petek in soboto, potem se ustvarjalci konec meseca selijo na Poljsko. V Varšavi bo premiera 21. junija, sledili bosta ponovitvi 22. in 23. junija.

Preplet dela dveh ustvarjalcev

Ziemilski se je rodil v Kaliforniji in dolgo živel na Portugalskem, kjer je v Lizboni v sklopu Gulbenkianove fundacije končal študij gledališke režije. Pri svojem delu rad eksperimentira z obliko in v uprizoritvah prepleta dokumentarno gledališče, performans, koreografijo in vizualne umetnosti. Koreografinja Maria Stoklosa je v Londonu študirala sodobni ples, na Šoli za razvoj novega plesa v Amsterdamu pa koreografijo. Ukvarja se z improvizacijo, zanima pa jo tudi preplet različnih medijev. Od vrnitve na Poljsko leta 2008 je dejavna pri spodbujanju in razvoju tamkajšnje plesne scene.

Projekt soorganizira Inštitut Adama Mickiewicza v sklopu mednarodnega kulturnega programa ob 100. obletnici vnovične samostojnosti Poljske – Polska 100 ter financira poljsko ministrstvo za kulturo in nacionalno dediščino kot del programa Niepodlegla 2017–2021.

