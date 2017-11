Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na vprašanja bodo odgovarjal Nadja Horvat, Andrej Salobir in Samo Seničar. Foto: Leemeta Dodaj v

MMC-jev spletni klepet: Leemeta

Klepet z ustvarjalci rubrike Jezikovni spletovalec

22. november 2017 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi spletni klepetalnici bomo ob 10. uri gostili jezikovne spletovalce - prevajalsko agencijo Leemeto.

Tudi tokratna jesen ne bo minila brez zanimivih in koristnih misli o jeziku ter napotkov za samozavestnejše izražanje. Obeta se nam nov sklop člankov Jezikovnega spletovalca, ki ga začenjajo - kot so jih posrečeno poimenovali - "podobnice" oz. blizuzvočnice.

Jezikovni spletovalec je rubrika, za katero MMC v sodelovanju s prevajalsko agencijo Leemeta skrbi že od maja lani. V tem času se je v komentarjih nabralo že kar nekaj vprašanj, na katere morda odgovori tudi kateri izmed člankov v prihodnosti.

Če pa ne utegnete čakati, lahko ustvarjalce o zagatah in dilemah vprašate kar danes. Naj gre za slovnico, pravopis ali slog, ne nazadnje pa tudi za odnos do jezika in delo, pri katerem je jezik osnovno orodje. Pa seveda tudi o tem, kako se je vse skupaj začelo - na MMC in sicer.

Več torej v klepetu.

R. D.