MMC-jeva nagradna igra ali tudi dober film si je lepše ogledati v dvoje

Podeljujemo brezplačne vstopnice za 28. Liffe

7. november 2017 ob 15:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi letos MMC v sodelovanju z Ljubljanskim mednarodnim filmskim festivalom – Liffe nekaj srečnim izžrebancem omogoča ogled katerega izmed desetih filmov, za katere podeljujemo brezplačne vstopnice.

28. Liffe letos zavzema slovensko prestolnico med 8. in 19. novembrom, med festivalskimi prizorišči so Cankarjev dom (Linhartova in Kosovelova dvorana), Kino Komuna, Kinodvor, Slovenska kinoteka in Kino Šiška. Tem pa se pridružujejo še tri prizorišča v Mariboru, Celju in Novem mestu (Maribox, Mestni kino Metropol Celje in Anton Podbevšek teater).

Filmski sladokusci si bodo - oziroma boste - lahko ogledali 97 celovečercev in 17 kratkih filmov, v tekmovalnem programu pa se bo tokrat pomerilo 11 filmov. Med filmi je letos kar pet slovenskih stvaritev in dve manjšinski koprodukciji.

Vse, kar morate storiti, je, da nam do srede, 8. novembra, do 12. ure na mmc-kultura@rtvslo.si sporočite, katere izmed projekcij bi se želeli udeležiti, in z nekoliko sreče bosta dve brezplačni vstopnici vaši. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov!

V nagradni igri podeljujemo po dve vstopnici za naslednje filmske projekcije:

Zoologija (9. novembra ob 15. uri)

1945 (9. novembra ob 15. uri)

Delavnica (10. novembra ob 17. uri)

120 utripov na minuto (11. novembra ob 17.15)

Divja miška (12. novembra ob 15. uri)

Konec poletja (13. novembra ob 15. uri)

Mea Culpa (14. novembra ob 15. uri)

Sveti zrak (15. novembra ob 15.15)

Ko izgubiš vse (15. novembra ob 17. uri)

Dan brez imena (16. novembra ob 11. uri)

Liffe se bo tudi letos sklenil s podelitvijo glavne nagrade vodomec, ob tej pa bodo podelili še nagrado občinstva zmaj, nagrado svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI ter nagrado za najboljši kratki film. Lani je vodomca prejel film Dobra žena, režijski prvenec igralke Mirjane Karanović.

Da bo izbor lažji, si oglejte še napovednike za deseterico filmov, med projekcijami katerih se lahko odločate v nagradni igri.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

P. G.