MMC odšteva: Nina Šušnjara oblikovala svoje elanke: Ponosna sem na ta izdelek

Pečat znamke Susnyara prepoznaven že brez podpisa

3. december 2018 ob 06:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Elan je ob 15. obletnici ustvarjanja smuči za ženske k sodelovanju povabil tudi oblikovalko Nino Šušnjara, ki je kultnim smučem dodala svoj pečat – smuči imajo videz razpok.

Nina Šušnjara redno presega okvire modnega oblikovanja: svoj pečat je vdihnila kosu pohištva (stol in/ali miza za Mömax), pa stekleničkam SNYR x Equa, a oblikovanje podobe smuči je vendarle nekaj popolnoma drugačnega. Tudi na estradi priljubljena slovenska modna oblikovalka je ena izmed štirih izbrank, ki so jih pri Elanovem W Studiu ob 15. obletnici ustvarjanja smuči za ženske povabili k soustvarjanju zunanje podobe smuči.

Šušnjara je edina izmed četverice, ki ne prihaja iz sveta profesionalnega športa, poleg nje so namreč svoje različice smuči oblikovale še tenisačica Polona Hercog ter smučarski krosistki Kelsey Serwa in Brittany Phelan. Smuči – namenili so jim različne modele – z njihovimi pečati so tudi odraz njihovih osebnosti, okusa in življenjskega sloga. "Odločila sem se predvsem za dizajn, ki bi si ga tudi sama želela videti na smučeh. Smuči so v naših barvnih tonih in v duhu znamke Susnyara, ki je urbana, surova in nepredvidljiva," je svoj pristop pojasnila Nina Šušnjara.

Ko so jo k sodelovanju povabili pri Elanu, v svetu eni najprepoznavnejših slovenskih blagovnih znamk, se ni dolgo obotavljala: "Rada imam izzive, ker se s tovrstnimi sodelovanji oblikujem tudi sama. Takšne izkušnje so neprecenljive," pravi. "Kot otrok sem ogromno smučala, z leti pa malo manj. Predvsem zato, ker me ves čas zebe. Naj omenim, da sem po očetovi strani Dalmatinka in raje smučam na vodi. Smučanje povezujem z druženjem in zabavo ter z govejo juho s fritati. Danes je smučanje zame predvsem sprostitev in odklop v krogu najbližjih. V življenju težim k novim izkušnjam in ustvarjanju lepih spominov in ta športna disciplina vsebuje vse to," je še povedala v promocijskem sporočilu za model Delight Prime, ki ga tržijo kot najlažjo žensko smučko na svetu.

Za MMC je Nina Šušnjara odgovorila na nekaj vprašanj o ozadju projekta.

Kako je sploh prišlo do sodelovanja z Elanom, zakaj so izbrali prav vas?

Pobuda je prišla z njihove strani, želeli so, da oblikujem smuči, ki niso vsakdanje in niso preveč "športne". Želela sem smuči, ki so v duhu znamke SUSNYARA. Torej: če gre za smuči SUSNYARA for Elan, se mora to čutiti že brez dejanskega podpisa. Mislim, da nam je to pri tem projektu odlično uspelo. Smuči s pečatom znamke imajo videz razpok, in to ni le print, ki je potiskan na smučko, ampak smo s plastenji materialov dosegli dejansko razpoko. Ponosna sem na ta izdelek.

Sicer ste že večkrat presegli meje modnega oblikovanja, pa vseeno: kako ste se lotili tega projekta, najbrž vse skupaj poteka precej drugače kot pri oblikovanju oblačil? Ste se morali poglobiti tudi v sam proces nastajanja smuči?

Seveda. Najprej sem se o sestavi smuči podučila v Elanovem muzeju. To so čisto novi materiali in popolnoma drugačni načini dela od teh, kot sem jih bila navajena. V proces sem bila vpletena od začetka. Vsak vzorec smo skupaj preverili in spreminjali sproti. Gre za sodelovanje, ki smo ga začeli že februarja.

Je bilo več omejitev kot pri vašem siceršnjem delu?

Rekla bi, da omejitve so zmeraj, vendar gre v tem primeru za drugačne. Včasih so omejitve dobrodošle, saj takrat ustvarjalnost še bolj pride do izraza. Največji izziv pa jih je uskladiti z znamko, za katero oblikujem, in z znamko SUSNYARA. Gre za sodelovanje v vse smeri, in če si vsi vpleteni želijo dober končni rezultat, ni težko.

Po družbenih omrežjih sodeč, so prvi odzivi dobri ...

Odzivi so zelo lepi. Še lepše pa je to, da sta skupaj stopili dve slovenski znamki, in ljudje so to podprli. Treba je podpirati lokalno in domače. To je bistvo vsega. Če sami ne verjamemo vase, tudi drugi ne bodo.

Menda ne smučate prav veliko. Pa ste morda sami že preizkusili te smuči ali jih nameravate, ko zapade kaj snega?

Iskreno, smučam bolj redko. Lahko pa povem, da je to prva zima po dolgem času, ki se je veselim, in komaj čakam, da svoje smuči preizkusim na snegu.

Kaj vam po vseh izletih na različna področja še predstavlja izziv, neosvojeno trdnjavo?

Pravkar smo poleg smuči lansirali novo kolekcijo oblačil ANOMALIA in kolekcijo ovitkov za naprave IQOS. Vsi trije projekti vizualno podpirajo drug drugega in gre tudi tukaj za neko obliko sodelovanja. Na sodelovanja gledam zelo optimistično, saj smo skupaj močnejši, in prav o tem sem govorila tudi pred dnevi med svojim gostovanjem na konferenci medijskih smernic Sempl.

In kaj prinaša novo leto?

Prihodnjo jesen z znamko SUSNYARA praznujemo 10. obletnico, tako da se s poslovno partnerico Lucijo Gubenšek takoj po novem letu lotiva tega projekta. Vmes pa se gotovo zgodi še kaj – pustimo se presenetiti.

Alenka Klun