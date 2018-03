MMCanaliza: "Oblika vode je ideološko in moralno najustreznejši film tega leta."

Filmska kritika in poznavalca Ana Jurc in Andrej Gustinčič

5. marec 2018 ob 08:57,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ana Jurc in Andrej Gustinčič sta komentirala odločitve Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki je letos največ zlatih kipcev namenila Obliki vode, nostalgični pravljici o ljubezni med nemim dekletom in morsko pošastjo Guillerma del Tora.

Oblika vode je ob 13 nominacijah na 90. podelitvi oskarjev odnesla domov štiri kipce, med katerimi sta bila tudi najpomembnejša dva, in sicer za najboljši film in najboljšo režijo.

"Oblika vode je ideološko in moralno najustreznejši film tega leta. Režiral ga je Latinskoameričan, glavna junakinja je ženska, ki ima hendikep, prisotna sta tudi temnopolta ženska in homoseksualec, konec koncev pa tudi bitje, ki ima fluiden spol in bi ga morda lahko opisali kot transosebo," med drugim meni Andrej Gustinčič o zmagovalcu večera.

Glavni igralski nagradi sta letos pričakovano šli Garyju Oldmanu za upodobitev Winstona Churchilla v biografski drami Najtemnejša ura, in Frances McDormand za vlogo žalujoče matere v filmu Trije plakati pred mestom.

Film Trije plakati pred mestom je Gustinčič označil za film o frustraciji, saj glavni protagonistki na koncu ne uspe razrešiti nastale situacije, gnev žalujoče matere pa je usmerjen v osebo, ki ni umorila njene hčere.

Oldman pa je bil po Gustinčičevem mnenju s to nagrado bil pravzaprav ovenčan "za vso svojo kariero. Za vse, kar je naredil do danes - od Sida Viciousa v 80. letih do zdaj. In to je igra, ki jo ima Hollywood rad." Glede Najtemnejše ure je izpostavil težo vizualne spremembe igralca, ki se je prelevil v zgodovinsko figuro, vendar je prepričan, da je bila igra Daniela Daya Lewisa v Fantomski niti bistveno bolj subtilna.

Za stransko vlogo so nagradili Sama Rockwella prav tako v filmu Trije plakati pred mestom, Allison Janney pa so nagradili za upodobitev matere v filmu Jaz, Tonya.



Podelitev v pretresljivi sezoni za Hollywood

"Akademija je letos naredila, kar je bilo treba, in iz svojih vrst brcnila Harveyja Weinsteina. Veliko nominirancev si je zaslužilo to nagrado, a nihče tako kot Harvey," je Jimmy Kimmel, ki je oskarje tokrat vodil drugič, načel temo spolnega nadlegovanja, ki je v zadnjih mesecih pretresala Hollywood.

Ana Jurc in Andrej Gustinčič sta se strinjala, da je bila letošnja podelitev naravnost nepretresljiva in da je bil voditelj v precej nehvaležni vlogi. Glede teme spolnih zlorab in Weinsteina pa je Gustinčič izpostavil, da "so se te teme dotaknili, vendar so se izognili soočenju. Zdaj je popolnoma varno napadati Harveya Weinsteina," in dodal, da pa ni nihče omenil na primer Woodyja Allena.

Sicer je tokratna sezona nagrad veljala za nadpovprečno predvsem zato, ker je odprla vrata za mnoštvo različnih zgodb in do zadnjega dneva ni bilo jasno, v katero smer se bo nagnila tehtnica Akademije.

Posnetek celotnega pogovora si lahko pogledate spodaj.

P. G.