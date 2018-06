Množica likov Sofoklejeve Antigone, speljana na eno samo izvajalsko telo

Matija Ferlin premierno v monoperformansu

23. junij 2018 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kako ob popolni scenski redukciji heterogenost likov in njihovih funkcij v drami speljati na eno samo izvajalsko telo, pri tem pa ohraniti celovito pripoved in logiko dramskih prizorov?

Tovrstnega raziskovanja se je lotil Matija Ferlin, ki bo drevi v Stari mestni elektrarni premierno izvedel najnovejšo avtorsko predstavo Staging a Play: Antigona. Z njo pa tudi nadaljuje premišljevanje koncepta solopredstav in razširjenega koncepta izvedb serije Staging a Play.

V monoperformansu, nastalem po Sofoklejevi tragediji Antigona v prevodu Dona Taylorja, koreograf in performer Ferlin "z iskrenim tveganjem vstopa v dekonstrukcijo konvencij drame in svojega izvajalskega habitusa z željo, da ustvari koreografsko celoto izrazito rahločutne fizikalnosti in jo sopostavi govorjeni besedi," so zapisali producenti predstave iz zavoda Emanat.

Hoja po robu izvedbenih zmožnosti

S prevzemanjem vloge vseh protagonistov in njihovih odnosov Ferlin izpostavi svoj izvajalski instrument – telo, gib in govor – nizu položajev na robu izvedbenih zmožnosti.

Dramaturgijo predstave podpisuje Goran Ferčec, glasbo Luka Prinčič, scenografijo Mauricio Ferlin, oblikovanje luči in tehnično vodstvo pa Saša Fistrić. Koreograf Ferlin pa je poskrbel tudi za kostumografijo.

Kot koproducenta sta pri predstavi sodelovala Mediteranski plesni center in Svetvinčenat, kot partnerji pa zavod Bunker, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana in Istrsko narodno gledališče.

Premiera v Stari mestni elektrarni bo drevi ob 20. uri, ponovitev pa bo ob isti uri na sporedu v nedeljo.

P. G.