Moč usode se poigrava s smrtniki v Mariboru

V Mariboru premiera Verdijeve opere Moč usode

2. februar 2018 ob 15:05

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo nocoj po sedmih letih znova zaživela opera Giuseppeja Verdija Moč usode.

Za režijo je, tako kot leta 2011, poskrbel ugledni italijanski gledališki ustvarjalec in režiser Pier Francesco Maestrini, glasbeni del bo potekal pod dirigentsko taktirko njegovega rojaka Gianluce Martinenghija.

V delu velikega opernega skladatelja bodo nastopili Rebeka Lokar, Jure Počkaj, Renzo Zulian, Alfonz Kodrič, Valentina Čuden, Irena Petkova, Sebastijan Čelofiga, Dušan Topolovec, Svetozar Rangelov oz. Valentin Pivovarov in Jaki Jurgec ter balet, zbor in orkester SNG Maribor.

Kot namiguje že naslov, se dramska ideja te opere navezuje na kruto in brezobzirno usodo, ki stresa svoje besneče maščevanje na protagoniste brez kakršnega koli občutka za pravičnost. Gre za epizodno in čustveno nabito zgodbo, ki je razpeta v konflikt različnih družbenih stanov in vojne za avstrijsko nasledstvo v prvi polovici 18. stoletja.

Sredi te se znajdeta protagonista Don Alvaro in Leonora, ko se med njunim skrivnim ljubezenskim sestankom nehote sproži Alvarova pištola in ubije Leonorinega očeta, njen brat Don Carlo di Vargas pa priseže, da bo maščeval njegovo smrt. Teža prekletstva usodno zapečati življenja vseh vpletenih.

Uprizoritev, ki je leta 2011 doživela premiero v Mariboru, je bila nato uprizorjena še leta 2013 v Operi Royal de Wallonie, v belgijskem Liegeu, leta 2015 v Teatro Filarmonico v Veroni, leta 2016 v Teatro Verdi di Salerno, lani pa še v izraelski operi v Tel Avivu. V štajerski prestolnici bo po današnji premieri v prvi polovici februarja na sporedu še štirikrat.

A. J.