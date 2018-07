Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Drevišnji dogodek, naslovljen Blue for Bruno, bo odprla razstava dokumentarnega fotogradiva, ob branju odlomkov iz knjižne izdaje Modri svet pa bodo za glasbo poskrbeli s Subiottom povezani ustvarjalci. Foto: Radio Študent Naveličan pestrosti življenja se odpravim domov. Psi so na vrvici in ne lajajo preveč. Kolikor vidim, niso v stresu, za razliko od njihovih gospodarjev. Slab kilometer nad to ničevostjo nemo drsijo mastni temni oblaki in tišči jih, da bi se razjokali. Na meji očiščevalne katarze visijo oblaki in v njih ljudje. Vsak po svoje. Visi. Marsikaj in marsikdo tudi izvisi. Vsak po svoje. Odlomek iz knjige Modri svet Bruno Subiotto se je poslovil 7. julija 2016. Danes so pod naslovom Modri svet v samozaložbi Namite Subiotto izšli njegovi dnevniški zapiski. Foto: Promocijsko gradivo/Namita Subiotto Sorodne novice Pred Škuc na šamanski blues in modne erotične fotografije Incurabili: Fine With Me

Modri svet Bruna Subiotta in koncert Blue for Bruno v spomin nanj

Glasbeni dogodek ob knjižni izdaji dnevniških zapiskov

6. julij 2018 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Včasih se mi nenehno motaš po glavi. Svetla in nedosegljiva točka. Točno takšna kot vir inspiracije mora biti. Najboljši v vseh atributih. In najbolj oddaljen. Smrtonosna luč, ki privlači iskalce lepote in jih spraži kot nočne metulje, če se ji preveč približajo. Potrebno je mnogo poskusov in umiranj, da bi postali imuni na popolnost."

Uvodne besede je septembra 2015 v svoj dnevnik zapisal vokalist, kitarist, orgličar in tekstopisec Bruno Subiotto. Član več skupin, med drugim Borghesie, Hic et Nunc, dvojca Incurabili in Roger N. Out, se je poslovil pred okroglima dvema letoma, natančneje 7. julija 2016.

Dnevniški zapiski rokovskega poeta

Prav danes so v knjižni obliki pod naslovom Modri svet izšli Subiottovi dnevniški zapiski, ob tej priložnosti pa je organiziran koncert v spomin nanj, ki so ga naslovili Blue for Bruno.

Gre za parafrazo naslova njegove pesmi Blue (for you), ki jo je posnel s svojo zadnjo zasedbo Roger N. Out. Uvodni verzi te pesmi (I let my spirit roaming free / Got no reason to keep it in / Now it's floating out in the blue / Just like you baby, blue for you) so tudi moto knjige.



Bruno Subiotto (1966) je svojo glasbeno pot začel v drugi polovici osemdesetih let preteklega stoletja v puljski pankovski skupini The Spoons. Nato je prišla selitev v Ljubljano in priključitev Borghesii na vokalu, eni redkih zasedb z naših tal, ki je bila deležna širše mednarodne prepoznavnosti.

Sledilo je ustvarjanje v pankovski Rebecci, pa v rokovski zasedbi Matchless Gift, na vokalu in kitari se je pridružil vrhniškim garažnim rokerjem Hic et Nunc.

Novo tisočletje je prineslo osnovanje bluzovskega dvojca Incurabili, v katerem je bil na vokalu, orglicah in kitari. Leta 2014 je ustanovil torej še svojo zadnjo skupino Roger N. Out, v kateri so bili skupaj s Subiottom nekdanji člani Dicky B. Hardy – Igor Štupnik na kitari, Klemen Selan na bobnih in Emina Frljak na baskitari.

"Hello Goodbye, Brunetto."

In kot je o tem karizmatičnem pevcu in rokovskem poetu v spremni besedi knjige Modri svet zapisal Igor Bašin – BIGor: "Bil je strasten, poln karizme in skrivnosti. Slednje je v zanosu izlival skozi orglice, priklopljene na mikrofon green bullet. Bil je vernik rokenrola. /…/

Njegovo uho je bilo budno. Po zgodovinskih knjigah je hlastal za modrostjo, iz zakladnice rokenrola je izkopal navdih. Jemal je in veliko dal. Skozi petje in glasbo je transcendiral v spiritus agens in za sabo pustil ogromen glasbeni opus. Njegova karma je ostala zarezana v nosilce zvoka, Modri svet pa je njegov tihi prozni blues. Hello Goodbye, Brunetto."

Fotografije, muziciranje in branje

Drevišnji dogodek v organizaciji Radia Študent v Menzi pri koritu z začetkom ob 21. uri bo odprla razstava dokumentarnega fotogradiva Bruna Subiotta, ob branju odlomkov iz knjižne izdaje Modri svet pa bodo za glasbo poskrbeli Hic et Nunc, Midnight Lightning, The Rusks in Atila ter BIGor za gramofoni.

P. G.