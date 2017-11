Mojca Širok v mafijskem podtalju: roman Pogodba nagrajen še pred izidom

Nagrada modra ptica za roman dopisnice TV Slovenija

29. november 2017 ob 12:59

Ljubljuana - MMC RTV SLO

Književno nagrado modra ptica letos prejme kriminalni roman Mojce Širok Pogodba. Če ste začudeni nad tem, da knjige še niste videli v knjigarnah, je to zato, ker modro ptico mladinska knjiga podeljuje za najboljše še neobjavljeno literarno delo.

Žirija je zapisala, da gre za odlično novo slovensko kriminalko, ki se sicer dogaja v Italiji, kjer je mafija globoko vraščena v družbeno tkivo, a bi teme, o katerih govori, lahko prenesli tudi v slovensko okolje.

Strokovno komisijo za nagrado so sestavljali Nela Malečkar (predsednica), Aljoša Harlamov (namestnik predsednice) ter člani Andrej Blatnik, Bojan Švigelj, Matjaž Vračko in Tatjana Stojić.

Kriminalni roman Mojce Širok, ki sega v mafijsko podtalje, se začne v prestižni rimski četrti, kjer policisti odkrijejo moško truplo. Po neuradnih podatkih je lastnik vile eden najuspešnejših rimskih odvetnikov Giovanni Maria Silvestri di Sant Cristoforo. Temu umoru sledi še prometna nesreča na drugem koncu Rima in samomor najvplivnejšega mafijskega šefa v zaporu.

Naključja pa obstajajo samo v romanih, pravi glavni policijski preiskovalec. Z raziskovanjem zakulisnega dogajanja umorov nas kriminalka Pogodba s sočnim jezikom, živimi dialogi in nepredvidljivimi zapleti odpelje v osrčje mafijskega dogajanja. Glavni akterji - kriminalisti, tožilci, novinarji in politiki - imajo obraze, karakterje, osebne zgodbe in marsikdaj tudi zavezujočo skupno preteklost, je v utemeljitvi zapisala žirija.

"Priprave" na roman je opravila na terenu

Mojca Širok, novinarka RTV Slovenija, je bila 13 let dopisnica iz Italije in Vatikana. Prve novinarske reportaže o sicilijanski mafiji je pisala za tednik Mladina, leta 2000 je za Televizijo Slovenijo posnela dokumentarni film z naslovom Molk v Palermu, leta 2010 pa je pri založbi Mladinska knjiga izdala knjigo o italijanskih kriminalnih organizacijah Oblast brez obraza. Pogodba je njen literarni prvenec, povezan je s temo, ki jo zelo dobro pozna.

Na današnji podelitvi nagrade je bilo slišati, da se je Mojca Širok po svoji italijanski trilogiji spogledovala z idejo, da bi napisala ljubezenski roman ali pa kuharsko knjigo. Priznala je, da kriminalni roman ni bil del načrta, izkazal pa se je kot dober način za sproščanje napetosti, prav tako se je, kot se je pošalila, lahko končno brez slabe vesti prepustila lažnim novicam. Poudarila pa je, da je zgodovinsko ozadje njenega dela popolnoma resnično, vanj pa je umestila svoje like.

Za nagrado sta bili nominirani še Veronika Simoniti za delo Ivana pred morjem ter Suzana Tratnik za roman Norhaus na vrhu hriba. Odlomke iz izbranih del je na današnji razglasitvi nagrade interpretiral igralec Ivan Rupnik.

Roman Pogodba bo predvidoma izšel v prvi polovici leta 2018, prav tako pa bosta knjižno objavo dočakali drugi dve za nagrado nominirani deli.

Skupina Mladinska knjiga je književno nagrado modra ptica za najboljše še neobjavljeno književno delo objavila petič, tokrat za zvrst roman za odrasle vseh žanrov in vsebin. Avtorji in avtorice na natečaj prijavijo še neobjavljena dela. Do 16. avgusta 2017 je na založbo prispelo 26 romanov 17 avtoric in devetih avtorjev.

Dosedanji zmagovalci natečaja so Stanka Hrastelj za roman Igranje, Vinko Möderndorfer za mladinski roman Kot v filmu, Roman Rozina za roman Županski kandidat Gams ter Miha Mazzini za mladinsko delo Zvezde vabijo.

Glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigelj je povedal, da so doslej nagrajena dela dočakala dober sprejem pri stroki, nekoliko boljši odziv pa bi si pri bralcih želeli pri romanih za odrasle, medtem ko so šli mladinski dobro v promet. Spomnil je, da so nagrado najprej podeljevali letno, odslej pa jo bodo podelili na vsaki dve leti.

A. J.