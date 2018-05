Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Ko vidim Zajtrk na travi, si mislim: Težave na obzorju." Picasso je v svojem ustvarjanju večkrat načel dialog s slavno Manetovo umetnino - spominjala ga je na preprosto podeželsko življenje v Španiji, kakršno je ohranil v spominu. Foto: Museu Picasso de Barcelona Fotografija Picassa pri ustvarjanju dela Bikoborba in riba je nastala leta 1957 v Cannesu. Foto: Museu Picasso de Barcelona/David Douglas Duncan Dodaj v

Mojster v kuhinji: kulinarika in Picassova umetnost

V Barceloni razstava o Picassovi povezanosti s kuhinjo

28. maj 2018 ob 09:26

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

"Le kaj naj bi bilo slikarjem na Montmartru in Montparnassu lahko bolj domače kot njihova pipa, tobak, kitara na steni ali steklenica sodavice na kavni mizici?" Picassova misel o ikonografiji kubizma, gibanja, ki se je rodilo v barih in kuhinjah, lepo pokaže, zakaj je mojster tako rad upodabljal detajle vsakdanjega življenja: kozarec absinta ali račun na mizi v restavraciji. S to demistifikacijo umetnosti je Picasso svojemu slikarstvu vcepil okus resničnega življenja.

V Picassovem muzeju v Barceloni je na ogled razstava Picassova kuhinja, na kateri je prvič predstavljena povezava med umetnostjo slovitega španskega slikarja Pabla Picassa in kuhinjo oziroma gastronomijo. V desetih razstavnih sobanah je na ogled okoli 180 del.

Direktor Picassovega muzeja Emmanuel Guigon je ob nedavnem odprtju razstave povedal, da postavitev prinaša nov, morda nekoliko nenavaden pogled na umetnikovo delo. Po njegovih besedah je kuhanje tema, ki se pojavlja v številnih Picassovih umetninah - slikah, kipih, lončeninah in celo pesmih. V likovnih delih je, denimo, mogoče zaslediti buteljko vina, pečeno kokoš ali ribo, cedilo na enem od kipov pa predstavlja žensko glavo.

Po besedah kuratorice Androule Michel razstava, ki bo na ogled do 30. septembra, "ni katalog sestavin ... je metafora ustvarjanja" tega, kako vsakdanji predmet postane umetnost oziroma se usidra v spomin.

Picasso navdihnil enega najslavnejših svetovnih mojstrov kulinarike

Dela za razstavo prihajajo iz okoli 30 muzejev in zasebnih zbirk. Med njimi sta, denimo, kip Kozarec absinta iz leta 1914 ter slika Restavracija iz istega leta. Eno od desetih razstavnih soban je oblikoval priznani šef molekularne gastronomije Ferran Adria, ki ga Picasso s svojim delom izredno navdušuje. Nekaj lokalov v Barceloni - na primer restavracija 4 gats, za katero je Picasso oblikoval menije - se razstavi poklanja tudi s priložnostno ponudbo.

Španski slikar, grafik in kipar Pablo Picasso (1881–1973) je bil skupaj z Georgesom Braquom začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik. V svojem izredno plodnem ustvarjalnem življenju je prešel več faz, od realizma prek kubizma do neoklasicizma z elementi nadrealizma, nato pa do intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko.

