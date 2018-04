Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Sopranistka je v svoji karieri pela širok repertoar vlog, a je najbolj znana kot izvajalka Verdijevih del in bel canta. Foto: Reuters Freddie Mercury je bil od nekdaj velik oboževalec opere, še posebej Montserrat Caballé, in se potrudil, da sta se tudi osebno spoznala. Ko je bila sopranistka izbrana, da posname pesem za olimpijske igre v Barceloni, je na pomoč poklicala pevca Queenov: ujela sta se tako dobro, da sta namesto singla posnela kar celo ploščo. Foto: Reuters Dodaj v

Montserrat Caballe, La Superba, praznuje 85 let

Leta 2015 se je morala zagovarjati zaradi utaje davkov

12. april 2018 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Španska sopranistka Montserrat Caballe, tudi opernim analfabetom znana vsaj po uspešnici Barcelona, ki jo je odpela v duetu s Freddyjem Mercuryjem, danes praznuje 85 let.

V karieri je ustvarila obsežen repertoar opernih vlog in se uveljavila tudi kot koncertna pevka. Razpon glasu ji je dovoljeval interpretacijo od dramskih do liričnih in koloraturnih vlog.

Rodila se je leta 1933 v Barceloni, kjer je študirala solopetje na konservatoriju Liceo. Prvi angažma je dobila 1956 v Baslu v operi La Boheme, pozneje pa je odšla v Bremen. Zaslovela je leta 1964 z nastopom v Mehiki z vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi. V več kot 50 letih pevske kariere je nastopila v okoli 130 opernih vlogah v vseh velikih svetovnih opernih hišah in se uveljavila tudi na koncertnih odrih.

Vse ključne vloge iz svetovnega repertoarja

Ljubitelji opere jo imenujejo La Superba (Veličastna), velja pa za eno boljših sopranistk povojnega obdobja, ob boku z Mario Callas in Joan Sutherland. Med drugim je bila Mimi v Puccinijevi La Boheme, Pamina v Mozartovi Čarobni piščali, naslovni vlogi je pela v Puccinijevi Tosci in Verdijevi Aidi, bila je tudi Violetta v Verdijevi Traviati in Tatjana v Jevgeniju Onjeginu Čajkovskega.

Operna poliglotka

Njen repertoar obsega dela več kot 90 avtorjev iz različnih časovnih obdobij. Impresivna je tudi njena diskografija, ki vključuje tako izvedbe celotnih oper, od verističnih del prek Verdija in nekaj Wagnerja do Straussove Salome, kot tudi recitale. Sodelovala je s slovitimi režiserji, odlikovala pa se je tudi po tem, da je dovršeno interpretirala dela v različnih jezikih - angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini.

Največja "crossover" uspešnica devetdesetih

Ukvarjala se je tudi s špansko narodno glasbo, ki jo je predstavljala na recitalih, in se preizkusila v popglasbi. Na tem področju je zaslovela s skladbo Barcelona, ki jo je leta 1987 na povabilo olimpijskega komiteja ob orkestrski spremljavi posnela v duetu s frontmanom britanskih Queenov Freddiejem Mercuryjem. Leta 1992 so jo nato uporabili kot eno od dveh uradnih pesmi poletnih olimpijskih iger v tem španskem mestu.

Strokovnjaki so ji priznavali izjemen glas in tehniko, s katero je izkazovala veliko pevsko intenziteto, ki jo je nato lahko "prestavila" v enega najbolj znanih pianissimov v operni produkciji.

Kariero je končala

Diva se je v medijih nazadnje pojavila oktobra 2012, ko je doživela manjši infarkt in si nato v istem letu med obiskom Rusije pri padcu zlomila še roko; takrat so jo nemudoma prepeljali v bolnišnico v Barceloni. Pozneje je pevka močno zmanjšala število svojih glasbenih nastopov. Leta 2015 je bila zaradi utaje davkov obtožena na šestmesečno pogojno zaporno kazen.

A. J.