Montypythonovec John Cleese častni gost v Sarajevu

Komik, soavtor knjig in profesor na Cornellu

13. julij 2017 ob 08:21,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 08:24

London - MMC RTV SLO/STA

John Cleese bo častni gost letošnjega Sarajevskega filmskega festivala, izročili pa mu bodo tudi častno srce Sarajeva za njegov izreden doprinos k filmski umetnosti.

Obisk legendarnega britanskega komika so naznanili organizatorji festivala, ki bo v Sarajevu potekal od 11. do 18. avgusta.

77-letni Cleese je najbolj znan po vlogah v humorističnih serijah, kot so Leteči cirkus Montyja Pythona ali Fawlty Towers. Proslavil se je tudi s filmi Monty Python in Sveti gral, Brianovo življenje ter Riba imenovana Wanda. Slednjo akcijsko komedijo, za katero je bil Cleese soavtor scenarija, v filmu pa sta zaigrala še Jamie Lee Curtis in Kevin Kline, bodo v igralčevi prisotnosti tudi prikazali v Sarajevu.

Z britanskim pisateljem in režiserjem Antonyem Jayem je Cleese ustanovil podjetje za poslovno izobraževanje Video Arts, ki je v 20 letih postalo največje tovrstno podjetje zunaj ZDA. Prav tako je igralec avtor dveh izredno uspešnih knjig, ki jih je napisal v sodelovanju s psihiatrom Robinom Skynnerjem - Družine in kako v njih preživeti ter Življenje in kako ga preživeti. Trenutno deluje kot rektor na Univerzi Cornell.

Lani je častno srce Sarajeva na festivalu prejel ameriški igralec in dvakratni dobitnik oskarja Robert De Niro. Informacije o festivalskem programu počasi kapljajo v javnost. Znano je denimo, da bo o najboljšem igranem celovečernem filmu odločala žirija, v kateri bodo režiser, scenarist in producent Michel Franco, umetniški direktor Edinburškega mednarodnega filmskega festivala Mark Adams, igralec Goran Bogdan, direktorica Filmskega instituta Doha Fatma Al Remaihi ter igralka Melisa Sözen.

A. K.