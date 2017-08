Morganu Freemanu še eno priznanje za življenjsko delo

Podelitev nagrado bo 21. januarja

24. avgust 2017 ob 19:59

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Upodobil je zvodnika in predsednika, voznika in božanstvo. Že podatek, da ima za seboj več kot sto vlog, pove, v koliko različnih likov se je prelevil. Morgan Freeman bo svojo dolgo kariero okronal še z eno nagrado za življenjsko delo – tokrat mu jo podeljuje ameriški igralski ceh.

Freemana bodo nagradili po letu, ko slavi častitljivih 80 let, nagrado za življenjsko delo pa mu bo ceh predal 21. januarja prihodnje leto na prav tako jubilejni podelitvi. Igralec, čigar kariera se razteza čez petdeset let, se bo pridružil dobitnikom, kot so Lily Tomlin, Debbie Reynolds in Dick Van Dyke. "Nekateri igralci celotno kariero čakajo na popolno vlogo. Morgan nam je pokazal, da je perfekcija nekaj, kar igralec prispeva k vlogi," je dejala predsednica ameriškega igralskega ceha Gabrielle Carteri. "Je inovativen, neustrašen in osvobojen vsakršnih pričakovanj," je še dejala o lavreatu.



Za oskarja je bil Freeman nominiran petkrat, odnesel pa ga je leta 2005 za stransko vlogo v drami Punčka za milijon dolarjev. Za dosežke in predanost igri skozi vso kariero so ga med drugimi nagradili tudi ameriški filmski inštitut ter mednarodni filmski festivali v Denverju, Dubaju, Zürichu, Filadelfiji in Karlovih Varih. Leta 2012 pa so se mu z nagrado Cecil B. DeMille za prispevek k filmski umetnosti zahvalili podeljevalci zlatih globusov.

Med drugim je svoj pečat pustil v filmih Robin Hood - princ tatov (1991), Kaznilnica odrešitve (1994), Sedem (1995) in Batman: na začetku (2005). Tudi po več kot sto vlogah se Freeman ne umika od kamer. Lani je igral v novi priredbi filmske klasike Ben-Hur, letos pa smo ga videli v komediji Upokojitev v stilu.

M. K.